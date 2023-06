Corinthians faz último treino antes de encarar o Athletico-PR

Na manhã desta sexta-feira (23), no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians finalizou a preparação para mais um compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã (24), às 16h, o Timão visita o Athletico, na Arena da Baixada, em Curitiba-PR, pela 12ª rodada da competição nacional.

O técnico Vanderlei Luxemburgo promoveu um treino de enfrentamento em campo reduzido, além de uma movimentação ofensiva de finalizações.

A comissão técnica terá o retorno dos zagueiros Bruno Méndez e Murillo entre os relacionados na partida. O uruguaio estava representando a seleção de seu país durante a Data FIFA, enquanto Murillo se recuperou de uma inflamação na garganta.

Os desfalques de Luxemburgo são os meio-campistas Cantillo (treino parcial com o grupo), Fausto Vera (trauma no tornozelo direito) e Renato Augusto (edema na panturrilha esquerda), o atacante Chrystian Barletta (trauma no joelho direto durante o treino), além do lateral-direito Fagner, que recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Santos e cumprirá suspensão automática.

Confira a lista dos relacionados:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Matheus Bidu e Rafael Ramos

Zagueiros: Bruno Méndez, Caetano, Gil, Murillo e Renato

Meio-campistas: Biro, Giuliano, Matheus Araújo, Maycon, Roni e Ruan Oliveira

Atacantes: Adson, Felipe Augusto, Giovane, Pedro, Róger Guedes, Wesley e Yuri Alberto

A delegação segue viagem para Curitiba-PR na tarde desta sexta.

Fonte: Esportes