Corinthians faz treino em campo reduzido de olho no Flamengo

Na tarde desta sexta-feira (19), no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians realizou o segundo treino preparatório para o duelo diante do Flamengo. A partida está marcada para o próximo domingo (21), às 16h, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Os atletas iniciaram com uma ativação física na academia e seguiram para o aquecimento no campo. Aqueles que atuaram por mais de 45 minutos diante do Atlético-MG, na última quarta (17), realizaram um trabalho regenerativo no gramado e com bola.

Os demais jogadores participaram de um enfrentamento em espaço reduzido sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Na última parte, houve um treino específico de marcação pressão e saída de bola.



Foto: Rodrigo Coca | Agência Corinthians

O meio-campista Renato Augusto e o atacante Gustavo Silva, que se recuperam de lesões nos respectivos joelhos, participaram do aquecimento com o grupo e, em seguida, de um trabalho específico no gramado com a equipe de fisioterapia. As atividades fazem parte do cronograma de reabilitação dos atletas, que ainda não estão disponíveis para a comissão técnica.

Amanhã (20), no período da manhã, o elenco fará o último treinamento de olho no duelo diante do Flamengo.



Foto: Rodrigo Coca | Agência Corinthians

Fonte: Esportes