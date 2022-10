Corinthians faz treino aberto para a torcida nesta segunda-feira (17.10)

É o jogo da vida! Na próxima quarta-feira (19.10), o Corinthians enfrenta o Flamengo na partida de volta da grande final da Copa do Brasil 2022. E, para dar aquele gás extra aos nossos craques, às 16h de segunda-feira (17) o treino será na Neo Química Arena, aberto ao público gratuitamente (com arrecadação de alimentos não-perecíveis), em uma grande festa com a Fiel!

Todos os setores da Neo Química Arena serão abertos para a presença da torcida. É para lotar a Casa do Povo, Fiel!

Atenção a estas informações para acessar o treino aberto!

– É obrigatório ter o voucher em mãos para entrar na Neo Química Arena;

– O voucher poderá ser apresentado em versão impressa ou digital (na tela do smartphone);

– Todas as reservas devem ser feitas online, como indicado mais acima;

– Não haverá distribuição de vouchers fisicamente na Neo Química Arena;

– A abertura dos portões será às 14h de segunda-feira (17);

– O estacionamento disponível para o público será o E5, pelo valor de R$ 60 (mediante disponibilidade de vagas).

– Os ingressos são gratuitos e esta é uma grande oportunidade para o corinthiano que ainda não conhece a nossa casa. Por isso, reforçamos o pedido de não comprar e incentivar a prática do cambismo. Se for abordado por alguém vendendo o ingresso do treino aberto, diga não e denuncie!

Arrecadação de alimentos

O Corinthians, por meio de seu Departamento de Responsabilidade Social e Cidadania, aproveita esta ocasião tão especial para convocar a Fiel na doação de alimentos não-perecíveis. Em parceria com a Associação 3 Vielas, toda a arrecadação será destinada a 15 comunidades do entorno do Parque São Jorge.

Pedimos que cada torcedor doe 1 kg de alimento não-perecível dentro da validade. Haverá postos de arrecadação em todos os portões de entrada de público da Neo Química Arena.

Resgate de entradas no Universo SCCP

Usuários do Universo SCCP terão a chance de garantir suas entradas para o treino aberto da Neo Química Arena em um resgate especial. Serão disponibilizados 500 pares de vouchers. Fique atento ao app do Timão!

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O ACESSO À NEO QUÍMICA ARENA – Para evitar aglomerações na entrada e para que todos possam aproveitar a festa, pedimos que os torcedores cheguem à Neo Química Arena com antecedência; – Pedimos aos torcedores que privilegiem meios de pagamento sem contato (cartões) no interior da arena; – Pedimos especial atenção no momento após o treino aberto, evitando aglomerações nos portões de saída e aguardando em seu assento, se necessário, o momento oportuno de se retirar; – Em consonância com as determinações do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura Municipal de São Paulo, não é necessário apresentar comprovante de vacinação e/ou de testes negativos de Covid-19 na entrada do estádio. Fiel, lembre-se: nosso gramado faz a diferença nos jogos de mando do Timão. Colabore para que não haja invasão de campo neste treino aberto. Ainda temos jogos como mandantes na Neo Química Arena pelo Brasileirão 2022, e invadir o campo irá prejudicar a qualidade do nosso gramado!

Fonte: Agência Esporte