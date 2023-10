Corinthians faz história ao vencer o Palmeiras e conquistar o tetracampeonato da Libertadores feminina

O Corinthians conquistou o seu quarto título da Libertadores feminina ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 em Cali, na Colômbia.

A partida foi equilibrada, com o Corinthians marcando o único gol do jogo no primeiro tempo, enquanto o Palmeiras teve algumas oportunidades de gol no segundo tempo.

Apesar de ficar com uma jogadora a menos no segundo tempo, o Corinthians conseguiu segurar a pressão do Palmeiras e garantir a vitória.

Com esse título, o Corinthians se consolida como a equipe com mais títulos da Libertadores feminina, enquanto o São José-SP fica em segundo lugar com três títulos.

Essa partida também marcou a despedida de Arthur Elias como técnico do Corinthians, já que agora ele passará a comandar a seleção brasileira feminina.

No geral, foi um jogo emocionante e disputado, com destaque para as jogadas ofensivas pelas beiradas do campo e a atuação da defesa do Corinthians para segurar a pressão do Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 1 x 0 Palmeiras

Data: 21/10/2023 (sábado)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Competição: Final da Libertadores feminina de 2023

Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia

Árbitra: Zulma Quiñonez (PAR)

Assistentes: Nancy Fernandez (PAR) e Nadia Weiler (PAR)

VAR: Jenny Arias (COL)

Cartões amarelos: Camilinha, Amanda Gutierres (PAL), Tarciane, Yasmim (COR)

Cartão vermelho: Tarciane (COR)

Gols: Millene (29’/1°T)

Corinthians: Lelê; Katiuscia, Tarciane, Mariza e Yasmim; Luana Bertolucci (Isabela), Gabi Zanotti (Andressa) e Millene (Duda Sampaio); Vic Albuquerque (Jheniffer), Tamires e Gabi Portilho (Ju Ferreira). Técnico: Arthur Elias

Palmeiras: Amanda Souza; Bruna Calderan, Poliana (Letícia), Flávia Mota e Katrine; Lorena Benítez (Yamila Rodríguez), Duda Santos e Camilinha (Juliete); Laís Estevam, Amanda Gutierres e Bia Zaneratto. Técnico: Ricardo Belli

