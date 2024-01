Corinthians faz 6 a 0 no CRB e é o primeiro classificado às quartas

Sem deixar margem para dúvidas, o Corinthians é o primeiro classificado às quartas de final da Copinha Sicredi. Na noite desta terça-feira, o Time Paulista goleou o CRB por 6 a 0, em jogo realizado no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília.

Maior campeão do torneio com dez taças, o Corinthians decidiu o jogo no primeiro tempo, abrindo 5 a 0 no placar. Os gols foram marcados por Léo Maná, Hygor, Pedrinho, Ryan e Wallace (contra). No começo do segundo tempo, Kayky fechou a conta e o time alvinegro apenas administrou o resultado.

Agora, o Corinthians aguarda seu adversário das quartas de final, que sairá do duelo entre Ituano e América-MG. Os dois jogam ainda nesta terça-feira (16), às 21h40, no estádio Prof. Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos.

As oitavas de final serão finalizadas na quarta-feira (17). O mata-mata ainda seguirá com semifinais e final, sempre em jogos únicos. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

Confira os resultados desta terça-feira:

Corinthians-SP 6 x 0 CRB-AL

20h

Novorizontino-SP x São Paulo-SP

21h

Athletico-PR x Grêmio-RS

21h40

Ituano-SP x América-MG

Fonte: Esportes