Corinthians estreia com goleada histórica no Brasileiro Feminino

O Corinthians atropelou o Ceará por 14 a 0 na estreia no Campeonato Brasileiro Feminino. A partida aconteceu na manhã deste sábado (25.02), em Mogi das Cruzes. O mando de campo foi corintiano.

O destaque do jogo foi a meio-campista Diany, que marcou três gols. As atacantes Fernanda, Gabi Portilho, Jaqueline e Jheniffer foram às redes duas vezes. Millene, Luana Bertolucci e Victória Albuquerque também deixaram as suas marcas uma vez cada.

A superioridade corintiana foi tanta, que as Brabas aplicaram 8 a 0 somente no primeiro tempo. O primeiro gol saiu aos 10 minutos de partida, com Jaqueline. Mas o caminhão passou entre os 23 e 39 do primeiro tempo, quando as meninas do Timão foi às redes sete vezes no intervalo de 15 minutos: Diany, aos 23 e 36; Jheniffer, aos 31 e 37; Gabi Portilho, aos 35; e Luana Bertolucci, aos 37.

Na segunda etapa, as cearenses até esboçaram uma reação, com uma bola na trave e obrigando a goleira Tainá fazer uma boa defesa. Porém, quando isso aconteceu, a partida estava 12 a 0 para o Corinthians, pois Jaqueline ampliou o marcador no começo do segundo tempo, seguido dos gols de Victória Albuquerque, Millene e Fernando – as duas últimas saíram do banco de reservas.

No fim do jogo, o destaque foi Gabi Portilho. A atacante marcou o 13º gol corintiano e deu a assistência para Fernanda fechar o marcador.

Após o apito final, houve forte comoção. O Ceará é o atual campeão da Série A2 do Brasileirão Feminino, mas com o rebaixamento do time masculino na competição nacional em 2022 o investimento com as meninas foi retirado, e o time nordestino enfrentou as Brabas com o sub-20. Por conta da goleada sofrida, a goleira Yasmin, do Vozão, deixou o campo chorando muito e foi consolada pelas atletas corintianas.

Fonte: Agência Esporte