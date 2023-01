Corinthians estreia com derrota para o Bragantino no Paulistão

O Corinthians começou de maneira negativa o Paulistão, perdeu para o Red Bull Bragantino. O time do interior venceu o Timão por 1 a 0, gol do atacante Artur, em jogo disputado nesta tarde (15) no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

A vitória deixa o Bragantino na terceira colocação do grupo A com três pontos, ao lado do Santos e Botafogo. O Corinthians ocupa a última colocação do grupo C com nenhum ponto de ganho.

O jogo marcou a estreia dos dois treinadores. Pedro Caixinha, técnico português do Bragantino e Fernando Lázaro pelo Corinthians.

A partida começou num ritmo lento. A alta temperatura em Bragança Paulista atrapalhou o desenvolvimento das equipes na primeira etapa. Porém, o Red Bull Bragantino, jogando diante de seu torcedor, estava mais ligado. Por outro lado, o Corinthians optou por se resguardar na defesa.

O primeiro lance mais efetivo foi do Bragantino. Aos 34 minutos, Artur cruzou da direita e Alerrandro desviou de cabeça. Cássio fez grande defesa. Na sequência, o Braga mandou uma bola na trave. Hurtado cruzou e Sorriso cabeceou junto com Fágner, Cássio só olhou. Nos acréscimos mais Red Bull com jogadas aéreas. Juninho Capixaba cabeceou e Cássio fez outra defesa importante.

O segundo tempo começou com um panorama parecido com o primeiro. O Red Bull Bragantino com muito mais intensidade. No entanto, aos 16 minutos, enfim o Corinthians chegou com perigo. Roger Guedes chutou e o goleiro Cleiton fez uma defesa. A resposta dos hóspedes veio em seguida. Artur lançou Alerrandro e na cara de Cássio prevaleceu o goleiro corintiano, que espalmou para escanteio.

O Red Bull Bragantino abriu o placar aos 29 minutos. Hurtado fez a assistência pela direita e Artur de perna à esquerda, entrou na pequena área e concluiu. Sem possibilidades de defesa para Cássio.

Após a espera, o Corinthians tentou buscar o gol de empate. No entanto, o Red Bull Bragantino caiu bem postado na defesa e conseguiu a vitória.

O Red Bull Bragantino volta a jogar na próxima quarta-feira (18), contra o São Bernardo, fora de casa. O Corinthians, no mesmo dia recebe o Água Santa na Arena em Itaquera.







Fonte: Agência Esporte