Corinthians empata no finalzinho do jogo com o lanterna América

O Corinthians lutou muito, mas conseguiu empatar em 1 a 1 contra o América-MG na noite deste domingo (22), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Benítez marcou para o América-MG no primeiro tempo, mas Giuliano empatou no segundo tempo.

Durante o intervalo e após o término do jogo, a torcida do Corinthians protestou e ameaçou os jogadores em Itaquera.

O empate deixa o Corinthians com 33 pontos, três acima do Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, ocupando o 15° lugar na tabela do Brasileirão.

Por outro lado, o América-MG permanece na lanterna da competição, com 19 pontos.

Na próxima quarta-feira (25), o Corinthians enfrenta o Cuiabá fora de casa, às 21h30 (horário de Brasília).

No mesmo dia, às 19h, o América-MG visita o Athletico-PR, também como visitante. Ambos os jogos são válidos pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No jogo, o Corinthians pressionou intensamente no primeiro tempo, mas não conseguiu criar muitas chances. O América-MG conseguiu controlar a partida e abriu o placar com Martinez. O Corinthians cometeu muitos erros e parecia nervoso.

No segundo tempo, mesmo com substituições, o Corinthians teve dificuldades para furar a defesa do América-MG.

O time não foi criativo e quase não ameaçou o gol adversário. O América-MG teve chances de ampliar seu placar, mas parou no goleiro Cássio.

Nos minutos finais, o Corinthians pressionou e teve algumas chances claras, mas errou nas finalizações.

No último lance do jogo, o Corinthians conseguiu o empate. Apesar da comemoração do gol, a torcida ainda protestou no final da partida.

Fonte: Esportes