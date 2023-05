Corinthians empata em 1 a 1 com o São Paulo pelo Brasileirão

O Corinthians voltou a atuar na Neo Química Arena na tarde deste domingo (14). Jogando o clássico Majestoso contra o São Paulo, o Timão ficou no empate, pelo placar de 1 a 1. O gol alvinegro foi marcado de pênalti por Róger Guedes, no final da primeira etapa.

Com o empate, o Coringão somou mais um ponto na competição nacional, chegando a cinco na tabela. Na próxima quarta-feira (17), o Corinthians atua pela Copa do Brasil, onde enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final.

Escalação

O técnico Vanderlei Luxemburgo escalou o Timão com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Gil, Murilo e Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon e Giuliano; Wesley, Róger Guedes e Yuri Alberto. Entraram no decorrer do jogo: Adson, Matheus Araújo, Felipe e Roni. Ainda ficaram à disposição no banco de reservas: Carlos Miguel, Matheus Donelli, Fábio Santos, Romero, Caetano, Bruno Méndez, Pedro e Chrystian Barletta.

Primeiro tempo

Antes do apito inicial foi realizado um minuto de aplausos em homenagem à Rita Lee, corinthiana fanática, que morreu no último dia 8/5.

Bola em jogo!

No primeiro minuto de jogo, o Corinthians teve uma falta no lado direito do campo. Fagner, que completa 500 jogos pelo Timão neste jogo, jogou na área e a bola foi para escanteio. Na cobrança, a bola foi afastada pela defesa do adversário.

Aos 11 minutos, Róger Guedes recebeu na área e chutou sem ângulo, o goleiro Rafael fez a defesa.

O São Paulo abriu o placar aos 14 minutos: Rafinha fez o passe para Michel Araújo. O camisa 5 adversário, dominou dentro da área e chutou no canto esquerdo do Cássio, 1 a 0.

Após tomar o gol, o Corinthians tentou se organizar o mais rápido possível, para buscar o empate. Porém, com um jogo um pouco nervoso, o Timão tinha dificuldades de chegar ao ataque.

Porém, aos 30 minutos, Róger Guedes recebeu de fora da área e bateu de direita: o goleiro do São Paulo fez outra grande defesa.

Aos 38 minutos, após uma confusão na área, a bola sobrou para Murillo. O camisa 34 do Timão pegou de esquerda e chutou por cima do gol.

O árbitro deu quatro minutos de acréscimo.

Aos 47 minutos, Wesley partiu pela esquerda, entrou na área, foi derrubado e o árbitro assinalou pênalti. Róger Guedes foi para a cobrança e FEZ!! Corinthians 1 x 1 São Paulo.

Após o gol, o árbitro deu mais um minuto de acréscimo e encerrou a primeira etapa.

Segundo tempo

O Corinthians voltou para a segunda etapa com a mesma formação, sem alterações.

Bola em jogo!

Nos primeiros minutos do segundo tempo o São Paulo tentou marcar pressão. O Timão se defendeu bem e tentava ligar o contra-ataque.

Aos nove minutos, Wesley sentiu dores e foi substituído por Adson.

Depois de 20 minutos, após a pressão inicial do São Paulo, o Corinthians conseguiu equilibrar a partida e começou a ter mais volume de jogo. Embalado pela torcida, o Timão foi pra cima do adversário.

Aos 34 minutos, outra alteração no Timão: saiu Giuliano para a entrada de Matheus Araújo. Aos 38, outra mudança: saíram Yuri Alberto e Maycon e entraram Felipe e Roni.

O árbitro deu sete minutos de acréscimo.

Aos 45, Adson recebeu a bola pela direita, cortou para esquerda e chutou colocado: a bola foi pra fora.

Fim de jogo na Neo Química Arena. O Corinthians somou mais um ponto no Campeonato Brasileiro, chegando a cinco, no total.

