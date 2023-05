Corinthians empata com o Fortaleza em casa pelo Brasileirão; veja tabela de classificação

Na noite desta segunda-feira (8/5), o Corinthians voltou a entrar em campo pelo Brasileirão 2023. Na 4ª rodada do primeiro turno, o duelo foi contra o Fortaleza, na Neo Química Arena.

Após os 90 minutos em Itaquera, o Alvinegro ficou no empate com o adversário por 1 a 1.

O gol alvinegro foi marcado por Yuri Alberto.

Com o resultado, o Alvinegro soma mais um ponto e chega aos quatro no total na competição nacional, com uma vitória, um empate e duas derrotas em quatro jogos até aqui.

A equipe do Parque São Jorge ocupa a 15ª posição na tabela ao fim desta 4ª rodada.

Escalação

O técnico Vanderlei Luxemburgo iniciou o confronto com a seguinte escalação: Cássio, Fagner, Gil, Murillo, Fábio Santos, Fausto Vera, Roni, Matheus Araújo, Adson, Róger Guedes e Pedro. Entraram durante a partida Biro, Yuri Alberto, Matheus Bidu, Romero e Paulinho. Ainda estavam no banco de reservas: Carlos Miguel, Rafael Ramos, Maycon, Caetano, Giuliano, Bruno Méndez e Balbuena.

O Coringão iniciou o confronto com domínio da posse de bola, em busca de oportunidades ofensivas para abrir o placar. A primeira finalização no gol foi aos seis minutos. Adson fez uma linda jogada no meio de campo, passou pela marcação e deixou para Pedro, que finalizou, mas sem muita força, o que facilitou a defesa do goleiro adversário.

Aos 16 minutos, quem teve a chance de marcar o primeiro gol da partida foi Roni. O camisa 29 retomou a bola no campo de ataque e finalizou forte de fora da área, mas por cima do travessão.

Aos 30 minutos, o Timão engrenou três chances muito boas de gol. Na primeira, Róger Guedes entrou pela ponta da grande área, tirou o defensor da jogada e buscou o canto, mas o goleiro conseguiu fazer a defesa.

Em seguida, Fausto Vera aproveitou a sobra de bola, carregou e mandou um bom chute de fora da área e obrigou o goleiro a, mais uma vez, a se esticar para evitar o gol corinthiano.

Por fim, Matheus Araújo recebeu bom passe de Roni pelo lado esquerdo do ataque do Corinthians. Ele levou a bola para o centro e bateu rasteiro, no entanto, goleiro conseguiu ficar com ela.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Timão pressionou no ataque a equipe do Fortaleza e, aos 49 minutos, Fagner chegou muito perto do gol.

O lateral-direito fez uma boa jogada pela direita, invadiu a área e mandou uma bomba, mas a bola explodiu na trave esquerda do goleiro e saiu pela linha de fundo.

Segundo tempo

O Timão voltou para a etapa complementar com uma alteração. Entrou o jovem Biro no lugar de outro jovem, Pedro.

Aos cinco minutos, Róger Guedes teve a chance de abrir o placar novamente após linda jogada de Biro.

O garoto começou a jogada com um drible desconcertante no adversário, carregou a bola e, na entrada da área, deixou para o camisa 10, que finalizou, mas não com a força que gostaria, e a bola ficou fácil para o goleiro.

Aos 14 minutos, mais uma chegada com perigo do ataque alvinegro. Em cobrança de escanteio, Murillo subiu bem, desviou de cabeça e quase Róger Guedes aproveitou, mas a bola ficou muito alta para o atacante e saiu pela linha de fundo.

O técnico Luxemburgo mexeu em dose dupla na equipe aos 20 minutos. Entraram Yuri Alberto e Matheus Bidu nos lugares de Matheus Araújo e Fábio Santos. Três minutos depois, mais uma mudança no ataque: Romero no lugar de Adson.

Aos 27 minutos, a equipe adversária conseguiu o gol, mas o atacante adversário estava em posição de impedimento e o gol foi anulado após checagem do VAR.

No entanto, aos 34 minutos, a equipe visitante, em chute de fora da área, conseguiu fazer o gol. 1 a 0

Fortaleza.

Em seguida, a última alteração no Coringão. Saiu Fausto Vera para a entrada de Paulinho.

Aos 42 minutos, o Timão conseguiu o empate em Itaquera, com Yuri Alberto! Após cruzamento na área, o goleiro adversário saiu mal do gol e a bola sobrou para o camisa 9 encher o pé e balançar a rede! 1 a 1 na Neo Química Arena.

Aos 49 minutos, Róger Guedes, em cobrança de falta, ainda tentou a virada, mas o goleiro conseguiu fazer a defesa.

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo na próxima quinta-feira (11/5). O adversário será o Botafogo, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, às 19h30, em confronto válido pela 5ª rodada do Brasileirão 2023.

