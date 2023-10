Corinthians empata com o Fluminense em jogo de 6 gols no Maracanã

O Corinthians voltou a jogar pelo Brasileirão após a pausa da Data FIFA. Pela 27ª rodada do Brasileirão, o Alvinegro foi até o Maracanã enfrentar o Fluminense, ficando no empate em 3 a 3 e conquistando mais um ponto importante na competição nacional.

O Timão fez uma grande primeira etapa, fazendo três gols, com dois de Yuri Alberto e um de Fábio Santos, de pênalti. Na segunda etapa, com muita pressão, o Fluminense conseguiu o empate e a partida terminou com o placar igualado.

O Timão volta do Rio de Janeiro com 32 pontos somados e termina a rodada na 13ª colocação na tabela.

Primeiro tempo

O confronto começou equilibrado com os dois times tentando valorizar a posse de bola. O Timão chegou pela primeira vez ao ataque aos três minutos, em um lançamento na área feito por Giuliano. Pedro tentou finalizar, mas não pegou bem na bola.

Gol do Corinthians! Aos nove minutos, Maycon puxou o contra-ataque e enfiou para Yuri Alberto. O camisa 9 do Timão, de primeira, deu um tapa com classe, de perna direita, por cima do goleiro Fábio, um golaço, abrindo o placar no Maracanã!

O Fluminense tentou responder aos 13 minutos com uma boa finalização de Lima, mas Fábio Santos estava atento e tirou o perigo.

O Timão perdeu uma outra oportunidade incrível aos 15 minutos! O Fluminense saiu errado e perdeu a bola, que sobrou para Yuri Alberto. O atacante sozinho não conseguiu finalizar em cheio e chutou pra fora.

Aos 21 minutos, o Fluminense empatou a partida. Em uma boa chegada da equipe carioca, a bola sobrou para Lima que chutou de perna direita e igualou o placar no Rio de Janeiro. Dois minutos depois, o time da casa chegou novamente ao ataque. Ganso, sozinho, tentou surpreender o Cássio que, bem colocado, fez a defesa.

Gol do Corinthians! Aos 26 minutos Marcelo saiu errado e Maycon roubou a bola. O camisa 7 tocou para Yuri Alberto, que em outro tapa de primeira recolocou o Timão à frente do placar, 2 a 1!

Pênalti para o Timão! Aos 28 minutos Ruan Oliveira foi derrubado na área por Marlon e a arbitragem assinalou a falta. Fábio Santos realizou a cobrança no minuto 31 e converteu, 3 a 1 para o Alvinegro!

Aos 40 minutos o Fluminense voltou ao ataque. Marcelo de muito longe chutou e a bola foi pra fora.

O árbitro deu sete minutos de acréscimo e a primeira etapa foi encerrada após os minutos adicionais.

Segundo tempo

O Timão voltou para a segunda etapa com uma alteração: saiu Pedro e entrou Romero.

A equipe da casa, que teve mais posse de bola na primeira etapa, iniciou a segunda parte do jogo novamente com mais volume de jogo. Entretanto, o Corinthians tentava, quando recebia a bola, a velocidade para puxar o contra-ataque.

O Fluminense diminuiu o placar aos 10 minutos. Lima de muito longe chutou de perna direita e acertou o ângulo, 3 a 2.

Na jogada seguinte, Cássio salvou o Timão. Cano cabeceou sozinho dentro da pequena área, mas o Gigante estava bem posicionado e ficou com ela.

Com a pressão do Fluminense após o gol, o Timão resolveu mexer novamente. Aos 14 minutos saíram Giuliano e Ruan Oliveira e entraram Gustavo Silva e Renato Augusto. Yuri Alberto também saiu alguns minutos depois para a entrada de Felipe Augusto.

O Fluminense chegou novamente ao ataque aos 22 minutos. Após cobrança de escanteio, Cano chutou de primeira e a bola foi pra fora.

Maycon sentiu dores e foi substituído por Roni no minuto 27.

Cássio fez uma grande defesa aos 31 minutos. Em cobrança de falta de Jhon Arias, Cássio espalmou. No minuto seguinte, Cássio novamente salvou o Timão, após um chutaço de fora da área de Marcelo.

O Fluminense seguiu pressionando o Timão. Marcelo chutou novamente de fora da área, mas a bola foi pra fora.

Aos 38 minutos, o Fluminense chegou ao empate: Ganso enfiou para Jhon Arias que chutou cruzado e empatou a partida, 3 a 3.

A pressão da equipe da casa continuou. Marcelo fez um grande passe de calcanhar para Keno, que chutou por cima do gol.

O árbitro deu oito minutos de acréscimo.

Aos 48 minutos o Timão chegou pela primeira vez com perigo no segundo tempo. Renato Augusto carregou a bola e cruzou na área. Roni cabeceou para fora.

Cássio salvou o Timão mais uma vez: após cobrança de escanteio de Marcelo, Keno cabeceou e o goleiro do Alvinegro segurou o empate.

