Corinthians e Vasco empatam no primeiro jogo da final da Copa do Brasil

O primeiro capítulo da decisão da Copa do Brasil de 2025 terminou sem gols. Em partida disputada na Neo Química Arena, na noite desta quarta-feira (17), Corinthians e Vasco empataram em 0 a 0, deixando a disputa pelo título completamente aberta para o jogo de volta. O resultado frustrou a torcida corintiana, que esperava uma vitória em casa para levar vantagem para o Rio de Janeiro.

Com o placar zerado, a final será decidida no próximo domingo (21.12), às 18h (de Brasília), no gramado do Maracanã. Em caso de novo empate no placar agregado, o campeão será conhecido após uma disputa de pênaltis.

O jogo

A etapa inicial foi marcada por muita marcação e poucas chances claras para ambos os lados. O Corinthians, mesmo jogando em seus domínios, teve dificuldades para criar jogadas e furar a defesa bem postada do Vasco. A primeira oportunidade alvinegra surgiu aos 12 minutos, em um chute de Bidon que, contudo, não encontrou o alvo.

O Vasco, por sua vez, chegou a balançar as redes aos 18 minutos. Após uma boa triangulação, Rayan apareceu livre e finalizou na saída do goleiro Hugo Souza. No entanto, o gol foi prontamente anulado pela arbitragem devido a impedimento, para alívio da torcida corintiana. O Timão ainda tentou responder em jogadas aéreas, com Yuri Alberto e Memphis Depay tendo gols anulados também por impedimento.

Vasco quase marca e Corinthians acorda no final

A equipe de Dorival Júnior não conseguiu engrenar após o intervalo, acumulando erros e sem conseguir ameaçar o gol de Léo Jardim. O Vasco, por outro lado, conseguiu encaixar algumas jogadas e esteve muito perto de abrir o placar aos 21 minutos, quando Barros cabeceou forte e acertou a trave, levantando a torcida vascaína presente na Arena.

O Corinthians só conseguiu testar o goleiro adversário aos 35 minutos, em uma triangulação entre Matheus Bidu, Memphis e Yuri Alberto. O chute do camisa 9 parou em uma defesa espetacular de Léo Jardim, mas a jogada já havia sido paralisada por impedimento.

Com o 0 a 0 no placar, a decisão promete ser ainda mais eletrizante no Maracanã, com ambas as equipes tendo a chance de levantar o troféu.

Próximo Jogo da Final:

Confronto: Vasco x Corinthians (Jogo de Volta da Final da Copa do Brasil)

Vasco x Corinthians (Jogo de Volta da Final da Copa do Brasil) Data e Horário: 21 de dezembro (domingo), às 18h (de Brasília)

21 de dezembro (domingo), às 18h (de Brasília) Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro

FICHA TÉNCIA

Corinthians 0 x 0 Vasco

Competição Copa do Brasil (ida da final) Local Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Data 17 de dezembro de 2025 (quarta-feira) Horário 21h30 (de Brasília) Público 47.339 torcedores Renda R$ 5.469.214,00

Arbitragem

Função Nome Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS) VAR Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões

Tipo de Cartão Time Jogadores Amarelos Vasco Robert Renan Corinthians Raniele, Vitinho Vermelhos Nenhum Nenhum

Escalações

Time Jogadores Técnico Corinthians Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Vitinho), José Martínez (Carrillo), Breno Bidon (Maycon) e Garro (André); Memphis Depay (Dieguinho) e Yuri Alberto. Dorival Júnior Vasco Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Cauan Barros, Thiago Mendes e Philippe Coutinho (Matheus França); Nuno Moreira (Vegetti), Andrés Goméz e Rayan. Fernando Diniz

Fonte: Esportes