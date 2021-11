Corinthians é superado pelo Flamengo, no Maracanã

O Coringão segue firme na briga por uma vaga na Libertadores do próximo ano. A equipe comandada por Sylvinho continua com 50 pontos na tabela de classificação.

Escalação

O técnico Sylvinho iniciou o confronto contra o Flamengo com a seguinte escalação: Cássio, Fagner, Gil, João Victor, Fábio Santos; Gabriel, Giuliano, Renato Augusto, Gabriel Pereira, Róger Guedes e Jô. Durante o jogo, também entraram Du Queiroz, Gustavo Silva, Vitinho e Luan. Ainda estavam no banco de reservas: Matheus Donelli, João Pedro, Lucas Piton, Raul, Xavier, Roni, Adson e Gustavo Mantuan.

Bola em jogo!

O Timão começou a partida sofrendo pressão da equipe carioca, até que aos 12 minutos, após ótima tabela entre Róger Guedes e Renato Augusto, o camisa 8 achou Jô dentro da área, que finalizou, mas não conseguiu acertar o gol.

Logo depois, aos 14, Gabriel Pereira tabelou com Jô e a bola sobrou para Giuliano, que finalizou pela lateral da meta flamenguista.

A partida estava muito movimentada para os dois lados e o Corinthians tentava aproveitar os espaços do contra-ataque. Aos 18, Róger Guedes recebeu lançamento de Fábio Santos, limpou a jogada e finalizou forte no canto, mas a bola foi na rede pelo lado de fora.

Com 23, a primeira alteração do Timão. Giuliano precisou ser substituído por conta de um desconforto muscular e Du Queiroz assumiu a vaga no meio de campo.

Até o fim do primeiro tempo, as equipes não conseguiram criar mais chances de ataque promissoras e assim acabou: 0 a 0, no Maracanã.

Segundo tempo

O Timão voltou com alteração para a segunda etapa. Gustavo Silva entrou no lugar de Gabriel Pereira, pela ponta direita.

A primeira chegada alvinegra aconteceu logo aos 2 minutos, após bola levantada na área por Fagner, o zagueiro flamenguista conseguiu subir antes de Du Queiroz que estava entrando sozinho para cabecear.

O Corinthians pressionava alto a saída de bola do Flamengo, dificultando a criação das jogadas e conseguindo criar a partir dos erros adversários. Aos 5, após interceptação no ataque, a bola sobrou para Róger Guedes que rolou para Fábio Santos cruzar na cabeça de Jô. O camisa 77 conseguiu o desvio, mas a bola ficou fácil para o goleiro.

Aos 22 minutos, mais uma mudança: Jô saiu para a entrada de Vitinho.

A partida ficou bem concentrada no meio de campo, sem que as equipes conseguissem boas chances de ataque, até que aos 32, Cássio fez grande defesa em chute de dentro da área.

Aos 33, a última alteração do Timão: Renato Augusto deu lugar à Luan no meio de campo.

A melhor chance do Timão foi aos 45, quando Róger Guedes finalizou forte de esquerda e a bola passou muito perto do gol adversário. Aos 52, em bola levantada na área, o Flamengo conseguiu abrir o placar no último minuto da partida, dando o resultado final ao jogo. Flamengo 1 x 0 Corinthians.

Próximo jogo

O Coringão volta a entrar em campo pelo Brasileirão no próximo domingo (21), no confronto contra o Santos, na Neo Química Arena, às 16h (horário de Brasília).

