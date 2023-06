Corinthians é goleado pelo Del Valle e está fora da Libertadores

Não foi uma boa noite para o Corinthians nesta quarta-feira (7), quando enfrentou o Independiente del Valle, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Jogando em Quito, no Equador, o Timão foi superado pelo adversário por 3 a 0. Com o resultado, o Alvinegro permaneceu com os quatro pontos somados no grupo E e não tem mais chances de classificação para a próxima fase da competição.

O Corinthians ainda terá mais um compromisso pelo torneio continental. No dia 28 deste mês, receberá o Liverpool-URU, na Neo Química Arena. Se o Timão vencer, poderá se classificar para a repescagem da CONMEBOL Sulamericana.

Escalação

O técnico Vanderlei Luxemburgo escalou o Corinthians com Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon e Renato Augusto; Róger Guedes e Yuri Alberto. Entraram no decorrer da partida Roni, Pedro, Adson, Biro e Caetano. Ainda ficaram à disposição, no banco de reservas, Carlos Miguel, Rafael Ramos, Fábio Santos, Giuliano, Matheus Araújo, Ruan Oliveira e Felipe Augusto.

Primeiro tempo

Nos dez minutos iniciais, as duas equipes ficaram se estudando, trocando passes. O Timão tentava encontrar Renato Augusto, o maestro da equipe, para conseguir armar alguma jogada de maior perigo, porém, foram dez minutos em que nada de interessante aconteceu.

Aos 16 minutos, o Independiente del Valle abriu o placar: Sornoza fez o cruzamento para Hoyos que bateu de primeira, com a perna direita, e a bola foi para o fundo do gol de Cássio, 1 a 0.

O Corinthians saiu para buscar o empate. Aos 21 minutos, em uma falta alçada na área, Murillo cabeceou para fora. Foi a primeira chegada do Alvinegro na partida.

Aos 24 minutos, o Independiente del Valle aumentou a conta: uma bola mal afastada por Murillo sobrou para Hoyos e o camisa 11 da equipe equatoriana teve espaço para ajeitar a bola e chutar de perna esquerda, para fazer 2 a 0 para o time da casa.

Cássio salvou o Timão aos 32 minutos! Em outra chegada do Del Valle, Sornoza cruzou na área e a bola bateu em Matheus Bidu, indo em direção ao gol, mas Cássio salvou.

O árbitro deu dois minutos de acréscimo.

A equipe do Equador teve a chance de finalizar mais uma vez. Aos 46 minutos Sornoza recebeu e chutou buscando o ângulo, mas Cássio ficou com a bola.

Final de primeiro tempo em Quito.

Segundo tempo

Antes do início da segunda etapa, o Timão mexeu pela primeira vez: saiu Matheus Bidu para a entrada de Roni.

O Corinthians, precisava de pelo menos um empate nesta partida para chegar na última rodada da competição com chances de se classificar para a próxima fase da competição. Com isso em mente, foi para cima do adversário. Porém, com uma boa organização tática do Independiente, o Timão tinha muitas dificuldades de armar alguma jogada.

Aos 16 minutos, o Timão chegou a fazer um gol, mas o início da jogada estava em impedimento e foi anulado pela arbitragem.

Aos 21, Yuri Alberto fez o passe para Róger Guedes, que recebeu, girou e chutou de perna direita, mas o goleiro adversário fez uma boa defesa.

O Del Valle chegou ao terceiro gol aos 23 minutos. Lautaro Díaz fez o passe no meio da área para Sornoza, o camisa 10 equatoriano chutou de primeira e aumentou o placar em Quito.

Após o gol o Corinthians fez uma série de mudanças: saíram Renato Augusto, Bruno Méndez, Róger Guedes e Maycon e entraram Pedro, Adson, Biro e Caetano.

O Timão sentiu o golpe do terceiro gol e não conseguiu mais jogar. Mesmo com o time mais veloz após as mudanças realizadas por Vanderlei Luxemburgo, a equipe alvinegra não conseguia organizar uma jogada para atacar o adversário.

Já o Del Valle continuou com espaços e tocava bola tranquilamente, sem tomar sustos.

Aos 43 minutos, Cássio salvou mais uma vez o Timão, fazendo bela defesa no ataque do adversário.

O árbitro deu quatro minutos de acréscimo.

Fim de jogo no Equador, o Timão perdeu e não tem mais chances de classificação para a próxima fase da competição continental. O alvinegro ainda tem mais um compromisso pelo torneio, no próximo dia 28, quando encara o Liverpool-URU, na Neo Química Arena. O Corinthians ainda pode se classificar para a repescagem da CONMEBOL Sulamericana, caso vença os uruguaios na última rodada.

Próximo jogo

O Corinthians volta à campo no próximo sábado (10), quando encara a equipe do Cuiabá, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. A partida ocorre às 18h30, na Neo Química Arena.

Fonte: Esportes