Corinthians e Flamengo empatam pela 26ª rodada do Brasileirão 2023

Na noite deste sábado (07.10), o Corinthians voltou a entrar em campo pelo Brasileirão 2023. Em partida válida pela 26ª rodada da competição nacional, o adversário foi o Flamengo, na Neo Química Arena. O Timão lutou em campo, mas o placar ficou no empate por 1 a 1. O gol do Alvinegro foi marcado por Fábio Santos.

Com o resultado, o Coringão soma mais um ponto e chega aos 31 conquistados, na 12ª posição. Até aqui, o retrospecto do Alvinegro no campeonato é de sete vitórias, 10 empates e nove derrotas em 26 jogos disputados.

Escalação

Mano Menezes, que retornou ao estádio do Timão como técnico do Corinthians, iniciou o confronto com Cássio, Bruno Méndez, Lucas Veríssimo, Gil, Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Maycon, Renato Augusto, Matías Rojas, Wesley e Yuri Alberto. Entraram durante a partida Fagner, Giuliano, Romero, Pedro e Felipe Augusto. Ainda estavam na reserva: Carlos Miguel, Fausto Vera, Caetano, Gustavo Silva, Matheus Bidu, Biro e Roni.

Bola em jogo!

A primeira chegada do Timão com perigo na partida foi aos dois minutos. O defensor adversário colocou a mão na bola perto da grande área e originou uma falta perigosa para o Alvinegro cobrar. Em cruzamento na área, o goleiro afastou. Em outra cobrança de falta, dois minutos depois, Rojas finalizou a primeira no gol e mais uma vez Rossi defendeu.

Aos 14 minutos, Renato Augusto tentou surpreender em uma finalização de longe. Ao receber de Rojas fora da área, o camisa 8 arriscou, mas a bola foi por cima do travessão.

Bruno Méndez, aos 21 minutos, sentiu dores nas costas e Mano Menezes teve que realizar a sua primeira alteração no confronto. No lugar do uruguaio, entrou Fagner.

Por muito o pouco o Coringão não abriu o placar aos 34 minutos. Renato Augusto puxou o ataque pela esquerda e cruzou na grande área. Rojas entrou livre de marcação pelo meio, mas chegou um segundo atrasado e não conseguiu empurrar em direção ao gol.

O último avanço no primeiro tempo foi aos 44, com Yuri Alberto. O centroavente lutou pela posse de bola, retomou e finalizou, no entanto, o goleiro conseguiu defender.

Segundo tempo

O Timão voltou para a segunda etapa com mais uma alteração, Giuliano no lugar de Renato Augusto.

Aos oito minutos, a equipe visitante abriu o placar: 1 a 0 para o adversário.

Logo em seguida, Mano Menezes mexeu em dose dupla no Alvinegro. Entraram Pedro e Romero nos lugares de Wesley e Rojas.

Aos 28 minutos, Moscardo também sentiu e precisou ser substituído, a última alteração do Corinthians no jogo. Em seu lugar, entrou Felipe Augusto.

Aos 31 minutos, em um bate e rebate na grande área, Fábio Santos finalizou e o defensor adversário bloqueou com a mão e o árbitro assinalou pênalti para o Alvinegro! Na cobrança, o mesmo Fábio Santos bateu e converteu, empatando a partida na Neo Química Arena!

Com o gol, o Coringão voltou a crescer na partida. Aos 37 minutos, Giuliano tentou virar. O meia arriscou uma bomba, de fora da área, mas o goleiro conseguiu fazer a defesa.

Nos minutos seguintes, o Timão ainda conseguiu dar uma pressionada na equipe carioca, mas não conseguiu marcar. Após sete minutos de acréscimos, o árbitro apitou o fim de jogo. 1 a 1 em Itaquera.

