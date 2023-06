Corinthians e Cuiabá empatam pela 10ª rodada do Brasileirão

Na noite deste sábado (10), o Corinthians voltou à campo para disputar a 10ª rodada do Brasileirão 2023. Recebendo o Cuiabá na Neo Química Arena, o Timão ficou no empate em 1 a 1. O gol Alvinegro foi marcado por Ruan Oliveira, garoto que voltou a jogar, após ficar muito tempo lesionado.

Com o empate, o Coringão chegou a nove pontos marcados na competição. O próximo jogo no Brasileirão será no dia 21 de junho, na Vila Belmiro, onde enfrenta o Santos.

Escalação

O técnico Vanderlei Luxemburgo escalou o Timão com Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon, Biro e Renato Augusto; Pedro e Róger Guedes. Entraram no decorrer do jogo: Adson, Fagner, Yuri Alberto, Wesley e Ruan Oliveira. Ainda ficaram à disposição no banco de reservas: Carlos Miguel, Fábio Santos, Caetano, Giovane, Roni e Chrystian Barletta.

Primeiro tempo

A primeira jogada foi feita pelo adversário, aos três minutos. Matheus Alexandre recebeu na entrada da área e chutou, a bola foi desviada para escanteio.

O Corinthians chegou pela primeira vez aos nove minutos: Matheus Bidu carregou a bola pela esquerda e tocou no meio para Biro. O camisa 26 chutou e a bola foi desviada para escanteio.

Aos 19 minutos, Renato Augusto sentiu dores e foi substituído por Adson.

No minuto 22 de jogo, o Cuiabá cobrou uma falta do lado esquerdo da área. O chute foi direto e Cássio fez a defesa.

A partida ficou alguns minutos sem nada acontecer. As duas equipes trocavam posses de bola, mas sem nenhuma ofensividade.

O árbitro deu três minutos de acréscimo.

Aos 47, o Biro recebeu e carregou a bola pela direita. O camisa 26 cortou para o meio e chutou colocado, buscando o ângulo, mas a bola foi pra fora.

Fim de primeiro tempo na Neo Química Arena.

Segundo tempo

Antes do início da segunda etapa, o Corinthians voltou com uma mudança: saiu Bruno Méndez e entrou Fagner.

Bola em jogo!

Na primeira jogada da segunda etapa, a bola foi alçada para Róger Guedes na área, que tentou uma bicicleta, mas furou.

Aos sete minutos, Fausto Vera recebeu na entrada da área e bateu para o goleiro defender. Mas a arbitragem já tinha invalidado a jogada por impedimento.

Aos nove minutos, o Cuiabá abriu o placar. Rikelme cruzou na cabeça de Deyverson, que não desperdiçou, 1 a 0.

Aos 15 minutos, Pedro saiu para a entrada de Yuri Alberto.

Aos 26 minutos, o Timão fez as duas últimas substituições. Saíram: Fausto e Biro e entraram Wesley e Ruan Oliveira.

Dois minutos depois, o mesmo Ruan Oliveira chutou de fora da área e a bola foi para fora, levando perigo.

Yuri Alberto teve uma chance de ouro aos 31 minutos. A bola sobrou para o centroavante do Timão, que chutou de esquerda e Walter fez a defesa.

Gol do Corinthians! Aos 35 minutos, num bate e rebate dentro da área, a bola sobrou para Ruan Oliveira, que tinha acabado de entrar, ele chutou de perna direita e empatou o jogo, 1 a 1.

O árbitro deu oito minutos de acréscimo.

Aos 45, Róger Guedes teve a chance de virar o jogo. Ele recebeu sozinho e chutou fraco, nas mãos do goleiro Walter.

O Corinthians ainda teve mais uma oportunidade aos 52 minutos. Fagner cobrou o escanteio na cabeça de Gil, que cabeceou para fora.

Após essa jogada, o árbitro finalizou o jogo, 1 a 1 na Neo Química Arena.

Próximo jogo

O Corinthians volta à campo no próximo dia 21/6, às 20h, quando encara o Santos, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Brasileirão 2023.

