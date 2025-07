Corinthians e Cruzeiro ficam no empate; Dorival segue pressionado

Em uma noite de poucas emoções e zero gols na Neo Química Arena, Corinthians e Cruzeiro empataram sem gols nesta quarta-feira, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O resultado mantém a pressão sobre o técnico corintiano Dorival, enquanto o Cruzeiro, apesar do placar inalterado, garante a liderança isolada da competição, pelo menos por mais uma rodada.

O Timão até criou algumas oportunidades para balançar as redes, mas a falta de efetividade no ataque e a boa atuação do goleiro Cássio, ex-Corinthians, impediram que o placar fosse inaugurado.

O Jogo

O início da partida foi marcado por um domínio do Cruzeiro. Logo aos sete minutos, Kaio Jorge arriscou um chute de longe que exigiu defesa de Hugo Souza. Pouco depois, aos dez, o atacante teve outra chance clara ao receber um cruzamento rasteiro na pequena área, mas furou na hora da finalização.

O Corinthians conseguiu equilibrar as ações a partir dos 23 minutos, quando Memphis Depay cobrou uma falta potente que parou em uma boa intervenção de Cássio. Embora contivesse o ímpeto ofensivo da Raposa, o time alvinegro pecou no último terço do campo, com Memphis Depay perdendo na velocidade para os defensores cruzeirenses em tentativas de arrancada.

Segundo tempo

A volta do intervalo trouxe um Corinthians mais ligado. Aos cinco minutos, Talles Magno ajeitou pela esquerda e chutou colocado, tirando tinta da trave e assustando Cássio. O Cruzeiro respondeu aos 12, com um chute de média distância de Kaiki defendido por Hugo Souza.

O Timão voltou a ameaçar aos 30 minutos, quando Garro disparou pela esquerda e lançou Memphis Depay, que dominou na entrada da área e bateu firme, mas Cássio novamente segurou. A Raposa quase marcou aos 37, em uma cobrança de falta de Matheus Pereira que passou muito perto da meta corintiana.

Nos minutos finais, o Corinthians pressionou. Aos 43, Memphis Depay arriscou de longe, forçando uma grande defesa de Cássio. No minuto seguinte, Gustavo Henrique desviou de cabeça após escanteio e viu Villalba afastar a bola quase em cima da linha, impedindo o gol corintiano.

Classificação e próximos Desafios

Com o empate, o Corinthians segue na décima posição da tabela, agora com 20 pontos, e mantém uma sequência de resultados que não aliviam a situação de Dorival. O Cruzeiro, por sua vez, atinge 34 pontos e se mantém na liderança do Brasileirão.

A equipe alvinegra terá um novo desafio no sábado, às 18h30 (de Brasília), quando enfrentará o Botafogo no Estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este confronto servirá de preparação para o primeiro clássico contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Já o Cruzeiro retorna a campo no domingo, um dia depois, para enfrentar o Ceará no Mineirão, às 16h.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 X 0 CRUZEIRO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 23/07/2025

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

Cartões amarelos: José Martínez, Charles, André Carrillo e Rodrigo Garro (Corinthians); Lucas Romero e Kaiki (Cruzeiro)

Público: 31.232 torcedores

Renda: R$ 2.289.651,40

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Charles (André Carrillo), Breno Bidon (Kayke), e Garro; Memphis Depay e Talles Magno (Romero). Técnico: Dorival Júnior

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Eduardo) e Matheus Pereira (Bolasie); Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim

