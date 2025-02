Corinthians desperdiça chances e empata na estreia da Libertadores

O Corinthians estreou com dificuldades na Copa Libertadores ao empatar por 1 a 1 contra a Universidad Central, em Caracas, nesta quarta-feira. O resultado no Estádio Olímpico de la UCV não era o esperado pelo Timão, que perdeu várias oportunidades e agora encontra-se em uma posição complicadora para a partida de volta.

O jogo

No início do jogo, o Corinthians se impôs, controlando as ações. Logo aos 8 minutos, uma jogada perigosa foi construída por Memphis Depay, que serviu a bola para Rodrigo Garro chutar, mas a defesa adversária bloqueou.

A pressão alvinegra continuou, mas a finalização deixou a desejar. A oportunidade mais clara veio aos 30 minutos, quando André Carrillo tentou encobrir o goleiro, mas viu Miguel Silva espalmar para escanteio.

A insistência do Corinthians foi recompensada aos 36 minutos. Depay encontrou Carrillo, que chutou rasteiro para abrir o placar. Quase ampliou com Yuri Alberto get cargo de Matheuzinho, os visitantes não conseguiram converter as oportunidades.

Segundo Tempo

Logo após o intervalo, o Corinthians quase ampliou com João Pedro Tchoca em cobrança de escanteio. Entretanto, a Universidad Central começou a ameaçar mais, especialmente com Zapata e Samuel Sosa.

O castigo veio aos 30 minutos do segundo tempo. Zapata, após cruzamento, obrigou Hugo Souza a fazer uma defesa difícil, mas a bola acabou tocando em João Pedro Tchoca e entrando em gol contra.

Nos minutos finais, o Corinthians voltou a pressionar, mas não conseguiu romper a defesa venezuelana, saindo com um empate amargo.

Próximos desafios

Para se classificar diretamente, o Corinthians precisará vencer a partida de volta na próxima quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. Caso o empate persista no agregado, a decisão irá para os pênaltis, enquanto uma derrota eliminaria o time do Parque São Jorge. O vencedor do confronto enfrentará Barcelona de Guayaquil ou El Nacional pela última etapa antes da fase de grupos.

Antes disso, o Corinthians volta suas atenções para o Campeonato Paulista, recebendo o Guarani na Neo Química Arena nesse domingo às 18h30. Paralelamente, a Universidad Central jogará contra a Portuguesa no sábado, às 21h, pelo Campeonato Venezuelano.

FICHA TÉCNICA

UNIVERSIDAD CENTRAL 1 X 1 CORINTHIANS

Local: Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas (VEN)

Data: 19/02/2025

Horário: às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Andres Nievas (URU)

VAR: Antonio Garcia (URU)

Cartões amarelos: Ortíz e Granko Universidad Central)

GOLS: André Carrillo, aos 36′ do 1ºT (Corinthians); João Pedro Tchoca (contra), aos 30′ do 2T (UCV)

UCV: Miguel Silva; Kendrys Silva, Adrián Martínez, Alfonso Simarra e Cumana (Daniel Carrillo); Alexander González e Francisco Solé; Samuel Sosa (Murillo), Juan Cuesta (Magallán) e Alexander Granko (Zapata); Ortíz (Sousa).Técnico: Daniel Sasso

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele (Breno Bidon), José Martínez, André Carrillo (Alex Santana) e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Memphis Depay (Talles Magno) e Yuri Alberto (Ángel Romero). Técnico: Ramón Díaz

