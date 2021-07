Corinthians dá sequência em preparação para encarar Cuiabá

Na manhã desta sexta-feira (23), no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians fez a quarta sessão de treinamento preparatório para o duelo diante do Cuiabá, que acontecerá na próxima segunda (26), às 20h, na Arena Pantanal, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No Campo 1, os atletas participaram do aquecimento comandado pela equipe de preparação física. Em seguida, o técnico Sylvinho levou todos ao Campo 2, onde organizou um trabalho tático com os atletas de olho na partida da próxima semana.



Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Recém-chegado ao clube, o meio-campista Renato Augusto realizou avaliações e testes com os fisioterapeutas Caio Mello e Luciano Rosa no Lab R9 e também no gramado. Já Giuliano, o outro reforço do Timão para a temporada, deu sequência nos treinos físicos com o preparador Fabrício Pimenta.

O Corinthians terá mais dois dias de treinos visando o duelo contra o Cuiabá: amanhã (24) e domingo (25), ambos pela manhã.

