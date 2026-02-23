Corinthians conquista vaga nas semifinais do Paulistão em drama eletrizante 

Em uma noite de tirar o fôlego no Canindé, o Corinthians assegurou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista após um empate heróico por 1 a 1 com a Portuguesa e uma disputa de pênaltis dramática, vencida por 8 a 7. O grande nome da partida foi o goleiro Hugo Souza, que, além de defender uma penalidade no tempo regulamentar, brilhou ao parar mais duas cobranças decisivas na marca da cal.

A partida começou com a Lusa mostrando mais ímpeto. Aos 15 minutos, Zé Vitor iniciou uma jogada perigosa, e Maceió ficou cara a cara com Hugo Souza, que fez uma defesa crucial com a ponta dos dedos, evitando o gol adversário. Pouco depois, aos 23, um erro da defesa corintiana resultou em pênalti para a Portuguesa. Renê cobrou, mas Hugo Souza se esticou e defendeu sua 12ª penalidade vestindo a camisa alvinegra, mantendo o placar inalterado e incendiando a torcida.

Apesar das defesas de Hugo, a Portuguesa abriu o placar aos 37 minutos, após um vacilo de Raniele. O volante do Corinthians tentou afastar a bola, mas acabou entregando-a perto da área. Renê, oportunista, venceu a disputa com André Ramalho e rolou para Zé Vitor, que, com um chute potente de fora da área, estufou as redes sem chances para o goleiro corintiano. O Timão, que havia criado uma chance perigosa com Memphis Depay aos 30 minutos, foi para o intervalo em desvantagem.

No segundo tempo, a Portuguesa manteve a pressão inicial e quase ampliou com João Vitor. O Corinthians, por sua vez, buscou a reação com as alterações promovidas pelo técnico Dorival. Aos 28 minutos, Pedro Raul teve uma oportunidade de ouro, mas finalizou mal, desperdiçando a chance de empatar.

Quando a vitória da Lusa parecia selada, a persistência alvinegra foi recompensada nos acréscimos. Aos 47 minutos, Vitinho recebeu um lançamento preciso, dominou com categoria e, com um chute forte, igualou o marcador, levando a decisão para os pênaltis e explodindo a torcida corintiana.

Na emocionante disputa por pênaltis, Hugo Souza se agigantou novamente, realizando defesas espetaculares que garantiram a vitória por 8 a 7 e a vaga do Corinthians na próxima fase do Campeonato Paulista.

Próximos confrontos

Com a classificação garantida, o Corinthians enfrentará o Novorizontino nas semifinais, equipe que surpreendeu ao eliminar o Santos. A partida será em jogo único, com o time do interior paulista exercendo o mando de campo.

Do outro lado da chave, teremos um clássico imperdível: São Paulo x Palmeiras, com o Alviverde atuando como mandante no Choque-Rei. As semifinais prometem emoção e grandes duelos pelo Campeonato Paulista.

