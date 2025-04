Corinthians conquista primeira vitória no Brasileirão com triunfo sobre o Vasco 

O Corinthians celebrou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2025 de modo espetacular. Neste sábado (05-04), o Timão derrotou o Vasco por 3 a 0 em um confronto movimentado na Neo Química Arena, válido pela segunda rodada do torneio. Os gols foram marcados por Yuri Alberto, Memphis Depay e um infeliz gol contra de João Victor, consolidando a performance dominante do Alvinegro.

Com o triunfo, o Corinthians saltou temporariamente para a primeira posição da tabela, somando quatro pontos. Entretanto, essa liderança provisória poderá ser alterada após os jogos restantes do domingo. O Vasco, por sua vez, encontra-se atualmente na sétima colocação, com três pontos.

O foco de ambas as equipes agora se desloca para a competição continental. Na terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), o Corinthians enfrentará o América de Cali-COL pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Simultaneamente, o Vasco terá pela frente o Puerto Cabello-VEN.

No Brasileirão, o próximo desafio do Timão será um clássico contra o Palmeiras, no sábado, às 18h30, na Arena Barueri, enquanto o Vasco enfrentará o Sport em São Januário, às 21 horas.

O Jogo

Apoiados por sua fervorosa torcida, o Corinthians precisou de apenas 12 minutos para abrir o placar. Um golaço digno de aplausos saiu dos pés de Yuri Alberto, que aproveitou um inteligente passe de Memphis após um ótimo lançamento de Carillo pela direita.

O Vasco tentou reagir rapidamente. Aos 18 minutos, Rayan direcionou uma cabeçada perigosa defendida por Donelli, após escanteio cobrado por Payet. O meia francês ainda levou perigo em outro momento, chutando próximo ao gol.

O Corinthians, por outro lado, manteve sua eficiência no ataque. Aos 26 minutos, Yuri, veloz pela direita, configurou Memphis cara a cara com o goleiro Léo Jardim. O holandês não desperdiçou, ampliando com classe ao encobrir o arqueiro.

Com a vantagem estabelecida, o Corinthians geriu prudentemente o ritmo do jogo até o fim do primeiro tempo.

Após o intervalo, os donos da casa aparentaram ter marcado o terceiro, mas o gol foi invalidado por falta, conforme verificação do VAR. Matheus Bidu, em parceria com Memphis, viu seu gol anulado.

O Vasco teve nova chance aos 24 minutos do segundo tempo, com João Victor cabeceando próximo à trave após escanteio de Payet.

Outra linda jogada do Corinthians resultou em um gol anulado por impedimento, novamente após intervenção do VAR.

Na reta final, embalado pelos gritos entusiásticos de “olé”, o Corinthians garantiu o controle. Aos 45 minutos, um erro de João Victor, ao tentar interceptar cruzamento de Romero, resultou no terceiro gol para o Timão.

Com a vitória convincente, o Corinthians dá um grande passo no Brasileirão 2025, mostrando um futebol promissor para a sequência da temporada.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 X 0 VASCO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 05/04/2025

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Raniele, Martínez, Matheuzinho (Corinthians); Jair, João Victor (Vasco)

Cartão vermelho: Ramón Díaz (Corinthians)

GOLS: Yuri Alberto, aos 12′ do 1ºT, Memphis, aos 26′ do 1ºT, e João Victor (contra), aos 45′ do 2ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho e Fabrizio Bidu; Bidon, Raniele (Maycon), Carillo (José Martínez) e Coronado (Romero); Memphis e Yuri Alberto (Héctor Hernández). Técnico: Ramón Díaz

VASCO: Léo Jardim; Puma, João Victor, Lucas Freitas e Piton; Jair (Hugo Moura), Matheus Carvalho, Tchê Tchê (Vegetti) e Payet; Loide Augusto (Adson) e Rayan (Nuno Moreira). Técnico: Fábio Carille

Fonte: Esportes