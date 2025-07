Corinthians com time misto arranca empate contra o Botafogo

Em um confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians, mesmo com uma formação alternativa, conquistou um importante empate por 1 a 1 contra o Botafogo, neste sábado, no Estádio Nilton Santos. A partida, marcada por diferentes momentos para as equipes, teve gols de Arthur Cabral para o alvinegro carioca e Memphis Depay, que garantiu o ponto para o Timão já na reta final.

A decisão do técnico Dorival Júnior de poupar titulares visando o clássico decisivo pela Copa do Brasil contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, ficou evidente no desempenho da equipe paulista no primeiro tempo. O Corinthians se viu sufocado pelo Botafogo, que dominou as ações e abriu o placar com Arthur Cabral aos 24 minutos, após boa jogada aérea que culminou em um cabeceio de Nathan Fernandes para a área. O goleiro Hugo Souza chegou a fazer uma grande defesa em chute de Newton, mas não evitou o gol botafoguense.

A estratégia mudou na segunda etapa. Com as entradas de Memphis Depay e Yuri Alberto, o Corinthians ganhou mais agressividade e presença ofensiva. O ímpeto alvinegro foi visível, com chances claras de empate perdidas por Breno Bidon e Yuri Alberto, que ficou cara a cara com o goleiro John. A persistência foi recompensada aos 37 minutos, quando Memphis Depay, aproveitando a sobra de uma jogada na área, finalizou de primeira com a perna direita, sem chances para o goleiro do Botafogo, selando o 1 a 1.

Com o resultado, o Corinthians soma 21 pontos e sobe provisoriamente para a oitava posição na tabela do Brasileirão. O Botafogo, por sua vez, estaciona nos 26 pontos, permanecendo na quinta colocação.

Agora, as atenções do Timão se voltam para o aguardado Derby contra o Palmeiras, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O clássico está agendado para a quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Já o Botafogo, um dia antes, às 19h, receberá o Red Bull Bragantino, também pelas oitavas da competição nacional.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 1 CORINTHIANS

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 26/07/2025

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões amarelos: João Pedro Tchoca, Angileri e Dorival Júnior (Corinthians); Barboza, Ponte e Allan (Botafogo)

GOLS: Arthur Cabral, aos 24′ do 1ºT (Botafogo); Memphis Depay, aos 37′ do 2T (Corinthians)

BOTAFOGO: John; Mateo Ponte (Vitinho), Kaio Fernando, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Newton, Allan e Joaquín Correa (Savarino); Nathan Fernandes (Santi Rodríguez), Montoro (Barrera) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Mana (Matheuzinho), Cacá, João Pedro Tchoca e Angileri; Raniele, Charles (Memphis Depay), Luiz Gustavo Bahia (Breno Bidon) e André Carrillo; Talles Magno (Matheus Bidu) e Romero (Yuri Alberto). Técnico: Dorival Júnior

