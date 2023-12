Corinthians bate o Coritiba por 2 a 0 e encerra sua participação no Brasileirão na 13ª colocação

Na noite desta quarta-feira (6), o Corinthians entrou em campo para a disputa da última rodada do Brasileirão 2023. Jogando fora de casa, o Time do Povo enfrentou o Coritiba e venceu por 2 a 0, com gols de Fausto Vera e Romero.

Com a vitória, o Alvinegro encerrou sua participação na competição nacional com 50 pontos e na 13ª colocação.

Primeiro tempo

O Timão iniciou a partida com mais posse de bola, ocupando mais o campo defensivo, trocando passes.

A primeira tentativa no ataque ocorreu nos pés de Romero. O atacante cruzou na área e com desvio, o goleiro fez a defesa, mandando para escanteio.

O O adversário teve um contra-ataque aos oito minutos, mas Carlos Miguel, atento, fez a defesa e mandou a bola para o escanteio.

Gol do Corinthians! Aos 10 minutos, Fausto Vera recebeu a bola na intermediária, carregou até a entrada da área e finalizou de perna direita, 1 a 0. Esse foi o primeiro gol de Fausto Vera com a camisa do Timão.

Mais Coringão! Aos 13, Romero cruzou na área e Yuri Alberto cabeceou. O goleiro Pedro Morisco fez a defesa. No minuto 16, outra chegada do Alvinegro. Desta vez com Biro que limpou a jogada pela direita e chutou, mas novamente a bola ficou nas mãos do goleiro adversário.

O Timão ampliou o placar aos 20 minutos: após um bate e rebate na área, a bola sobrou para Romero, que chutou para fazer 2 a 0.

Após o gol, o Alvinegro passou a dominar a partida. Tocando bola com tranquilidade, o Coritiba não oferecia resistência.

Aos 37, a equipe curitibana foi ao ataque e Kaio chutou para fora.

O árbitro deu três minutos de acréscimo e a primeira etapa foi encerrada após o tempo extra.

Segundo tempo

Após um intervalo de mais de 25 minutos, a segunda etapa foi iniciada com o Timão na mesma formação.

Aos 10 minutos, o Timão chegou pela primeira vez: Yuri Alberto cruzou a bola para Matheus Araújo. O camisa 30 chutou pra fora.

O Coringão fez as primeiras mudanças aos 22 minutos: saíram Fausto Vera e Biro e entraram Ruan Oliveira e Giovane.

A partida ficou sem emoção na segunda etapa. Ambas as equipes tentavam criar oportunidades, mas não conseguiam nada significativo.

Aos 28 minutos, Jamerson chutou de muito longe e Carlos Miguel espalmou.

Um minuto depois mais uma alteração no Alvinegro: saiu Yuri Alberto e entrou Wesley.

Aos 35, outras duas mudanças: saíram Ruan Oliveira, que se contundiu, e Romero e entraram Bruno Méndez e Felipe Augusto.

A partida continuou controlada para o Corinthians. Sem sofrer riscos, o time trocava toques de bola.

O árbitro deu três minutos de acréscimo.

Próximo jogo

O Corinthians volta à campo só em 2024, para a disputa do Campeonato Paulista. A competição começa na segunda quinzena de janeiro.

Fonte: Esportes