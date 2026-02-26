Esportes
Corinthians arranca empate no Mineirão e complica a vida do Cruzeiro de Tite
Em uma noite de contrastes no Mineirão, o Corinthians mostrou que sua força coletiva vai além dos titulares. Mesmo com uma equipe completamente alternativa, o Timão conseguiu segurar o ímpeto inicial do Cruzeiro e arrancou um empate por 1 a 1, na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado, que à primeira vista pode parecer apenas mais um ponto na tabela, tem gostos completamente opostos para as duas equipes.
Enquanto o Corinthians celebra a resiliência e sobe duas posições, alcançando o terceiro lugar com sete pontos, o Cruzeiro afunda ainda mais na crise. A equipe celeste estaciona nos dois pontos, permanece na zona de rebaixamento (18ª posição) e vê a temperatura do técnico Tite subir perigosamente nos termômetros da torcida.
O jogo
O primeiro tempo foi um retrato fiel da situação dos dois times no campeonato: um Cruzeiro desesperado para vencer e um Corinthians pragmático, esperando seu momento. Aos oito minutos, a Raposa traduziu seu domínio em gol. Após roubada de bola de Christian pelo lado direito, Matheus Pereira recebeu na entrada da área, tabelou com Kaio Jorge e soltou um chute colocado, sem chances para Hugo Souza.
O Timão, que entrou em campo com uma formação repleta de reservas, sentiu o golpe e pouco produziu. Aos 13 minutos, quase veio o segundo. Matheus Pereira, novamente ele, serviu Lucas Romero, que arriscou de fora da área. Hugo Souza se esticou e evitou o que poderia ser o golpe final no primeiro tempo. Aos 39, a Raposa até balançou as redes novamente com Kaio Jorge, mas o VAR corretamente anulou a jogada por impedimento. O intervalo chegou com o placar mínimo e a sensação de que o Corinthians havia escapado de uma goleada.
Mudanças, expulsão e o castigo final
O técnico Dorival Júnior mexeu na equipe para a segunda etapa, e o Corinthians respondeu com mais presença ofensiva. Mas o controle do jogo ainda pertencia ao Cruzeiro. Aos 12 minutos, Matheus Pereira, o maestro da noite, acertou um belo chute de fora da área que explodiu no travessão de Hugo Souza. Era o aviso que o placar poderia se ampliar a qualquer momento.
A virada do jogo, no entanto, não veio dos pés de um craque, mas de um cartão vermelho. Aos 30 minutos, o volante William cometeu falta dura em André, impedindo um contra-ataque claro, e recebeu o segundo amarelo. Com um homem a mais em campo, o Corinthians sentiu o sangue no olho.
E a punição veio aos 36 minutos. Garro cobrou escanteio preciso na cabeça do zagueiro João Pedro Tchoca, que subiu livre e testou firme no canto de Cássio, empatando a partida e calando parte do Mineirão. O ímpeto celeste se transformou em desespero, e o Timão segurou o resultado até o apito final.
Missões estaduais no horizonte
Agora, as atenções se voltam para os campeonatos estaduais. O Cruzeiro, ainda abalado, terá pela frente o clássico contra o Pouso Alegra no sábado (28), às 18h30, no Mineirão, pela semifinal do Mineiro. Uma vitória é obrigatória para aliviar a pressão e ganhar fôlego.
Do outro lado, o Corinthians, embalado pelo empate heroico, viaja para Novo Horizonte, onde enfrenta o Novorizontino no sábado (28), às 20h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela semifinal do Paulistão. A confiança do elenco reserva certamente será um trunfo para o técnico Dorival Júnior.
FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 1 x 1 CORINTHIANS
Competição: Campeonato Brasileiro (4ª rodada)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Data: 25 de fevereiro de 2026 (quarta-feira)
Horário: às 20h (de Brasília)
Cartões Amarelos: William e Lucas Romero (Cruzeiro); Dorival, André Ramalho, Angileri e Carrillo (Corinthians)
Cartões vermelhos: William (Cruzeiro); Dorival (Corinthians)
Arbitragem
- Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
- Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES)
- VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Gols:
- Matheus Pereira, aos 8′ do 1ºT (Cruzeiro)
- João Pedro Tchoca, aos 36′ do 2ºT (Corinthians)
Cruzeiro
Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Matheus Henrique), Lucas Silva, Christian (Arroyo), Gerson (Fagner) e Matheus Pereira; Kaio Jorge (Bruno Rodrigues).
Técnico: Tite
Corinthians
Hugo Souza; Pedro Milans, João Pedro Tchoca, André Ramalho e Angileri; Raniele (André), Charles (Allan), Carrillo e Breno Bidon (Dieguinho); Vitinho (Rodrigo Garro) e Pedro Raul (Memphis Depay).
Técnico: Dorival Júnior
Fonte: Esportes
