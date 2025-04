Corinthians arranca empate na Copa Sul-Americana contra América de Cali

Na noite desta terça-feira (08.04), o Corinthians somou seu primeiro ponto na Copa Sul-Americana ao empatar em 1 a 1 contra o América de Cali, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, pela segunda rodada da fase de grupos. O time alternativo do Timão se beneficiou de um gol tardio de Matheuzinho para igualar o placar.

O Jogo

O confronto começou com o América de Cali criando a primeira chance aos seis minutos. Quintero cruzou rasteiro para Carrascal, que chutou forte, mas por cima do gol. O Corinthians respondeu com uma tentativa de Romero na área adversária, sem sucesso. Aos 23 minutos, os colombianos abriram o placar com Luis Ramos, que cortou a defesa e finalizou sem chances para o goleiro Donelli.

Segundo tempo

No segundo tempo, o América de Cali chegou a marcar novamente, mas o gol foi anulado por impedimento de Luis Ramos após revisão do VAR. O Corinthians, então, intensificou a pressão em busca do empate. Carrillo quase marcou ao acertar o travessão e, logo depois, viu Yuri Alberto desperdiçar uma oportunidade.

Gol de empate

Finalmente, aos 32 minutos, o goleiro Soto do América de Cali fez uma defesa crucial em cabeçada de Héctor Hernández. A persistência corintiana foi recompensada quando Matheuzinho empatou aos 25 minutos do segundo tempo, após uma jogada trabalhada com Carrillo e Hernández.

Com o empate, o Corinthians permanece na terceira posição do Grupo C, com um ponto. O América de Cali segue líder com quatro pontos. Apenas o primeiro colocado avança direto para as oitavas de final, enquanto o segundo disputa um playoff.

Próximos desafios

Os dois clubes agora se voltam para suas ligas nacionais. O Corinthians enfrentará o Palmeiras neste sábado pela terceira rodada do Brasileirão, enquanto o América de Cali se prepara para encarar o Envigado pelo Campeonato Colombiano.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA DE CALI-COL 1 X 1 CORINTHIANS

Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali (Colômbia). Data: 08/08/2025

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

GOLS: Luis Ramos, aos 23′ do 1ºT (América de Cali); Matheuzinho, aos 36′ do 2ºT (Corinthians)

Cartões amarelos: Carrascal, Balanta, Pestaña e Cavadia (América de Cali) / José Martínez, Matheuzinho, Félix Torres e Héctor Hernández (Corinthians)

AMÉRICA DE CALI: Jorge Soto; Candelo, Jean Pestaña, Brayan Medina e Marcos Mina; Balanta (Leys) (Lucumi) e Carrascal; Cristian Barrios, Quintero e Vergara (Cavadia); Luis Ramos. Técnico: Jorge da Silva

CORINTHIANS: Matheus Donelli, Matheuzinho, André Ramalho (Cacá), Félix Torres e Matheus Bidu; José Martínez (Carrillo), Ryan (Alex Santana) e Maycon (Breno Bidon); Romero, Héctor Hernández e Talles Magno (Yuri Alberto).

Técnico: Ramón Díaz

Fonte: Esportes