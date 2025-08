Corinthians arranca empate com Fortaleza no último minuto 

Em uma tarde de futebol que serviu de prelúdio para um aguardado clássico, o Corinthians, utilizando uma formação alternativa, buscou um empate por 1 a 1 contra o Fortaleza na Neo Química Arena, neste domingo. O confronto, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve emoção até os acréscimos, com o gol do Leão do Pici marcado pelo ex-palmeirense Breno Lopes e o empate corintiano vindo dos pés de Carrillo, já nos instantes finais.

A escolha por um time com reservas foi estratégica do técnico Dorival Júnior, visando poupar os principais atletas para o decisivo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, fora de casa. Apesar da formação inicial, a necessidade de buscar o resultado fez com que nomes importantes como Yuri Alberto, Garro, Memphis Depay e Matheuzinho fossem acionados já no intervalo.

Com o ponto conquistado, o Corinthians estendeu sua sequência sem vitórias no Brasileirão para quatro jogos (uma derrota e três empates), alcançando 22 pontos e a 10ª colocação na tabela. O Fortaleza, por sua vez, somou 15 pontos, mas permanece na zona de rebaixamento, na 18ª posição.

O Jogo: Lances Chave e Empate Heroico

O Fortaleza não demorou a abrir o placar na Neo Química Arena. Aos cinco minutos, Matheus Pereira lançou Breno Lopes em profundidade. A defesa corintiana falhou, e o atacante invadiu a área para finalizar rasteiro, cruzado, balançando as redes de Hugo Souza. A resposta do Corinthians veio rápida, dois minutos depois, com Dieguinho acionando Angileri, que chutou para a defesa de Vinícius Silvestre.

Aos 12 minutos, o Timão esteve muito perto do empate quando Angileri, após passe de Talles Magno, finalizou cruzado e viu a bola explodir na trave, sem que ninguém conseguisse aproveitar o rebote. Outra grande chance perdida pelo Corinthians ocorreu aos 31 minutos, quando Romero, após cruzamento rasteiro de Breno Bidon, finalizou por cima do travessão.

O primeiro tempo ainda reservou um susto para o Corinthians, com um lance perigoso aos 36 minutos: Lucca Prior cruzou, André Ramalho tentou recuar de peito para o goleiro, mas a bola acertou a trave. Nos acréscimos, o Fortaleza quase ampliou com Breno Lopes, cujo chute gerou rebote defendido por Hugo Souza, mas Deyverson não aproveitou a sobra.

Na segunda etapa, o Fortaleza voltou a ameaçar logo aos dois minutos, com um cabeceio de Gustavo Mancha após escanteio. O Corinthians, mesmo com as substituições, continuou buscando o gol. Aos 21 minutos, Breno Bidon fez um excelente cruzamento para Yuri Alberto, que, sem muito ângulo, finalizou para fora. Aos 25, Tinga fez um corte crucial, evitando o que seria o gol de empate.

A insistência do Corinthians foi premiada no apagar das luzes. Nos acréscimos, após cruzamento na área, Yuri Alberto cabeceou, a bola desviou em Cacá e o goleiro Vinícius deu rebote. Atento e em posição legal, Carrillo aproveitou a sobra e apenas empurrou para o fundo das redes, garantindo um suado ponto para o Timão em casa.

Foco em Diferentes Competições

As duas equipes agora direcionam suas atenções para distintos desafios. O Corinthians vira a chave para o Derby decisivo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, que acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Pelo Brasileirão, o Timão só retorna a campo na próxima segunda-feira (11), quando visita o Juventude no Alfredo Jaconi. Já o Fortaleza tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (09), enfrentando o Botafogo no Nilton Santos, às 20h30.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 1 FORTALEZA

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 03/08/2025

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Público: 34.581 torcedores

Renda: R$ 2.390.031,80

Cartões amarelos: Lucca Prior e Zé Welison (Fortaleza)

GOLS: Breno Lopes, aos 5′ do 1ºT (Fortaleza) / Carrillo, aos 49′ do 2ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Angileri; Ryan (Rodrigo Garro), Charles e Breno Bidon; Dieguinho (Carrillo), Talles Magno (Yuri Alberto) e Romero (Memphis Depay). Técnico: Dorival Júnior

FORTALEZA: Vinícius Silvestre; Mancuso (Tinga), Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior (Emmanuel Martínez); Breno Lopes (Herrera), Marinho (Zé Welison) e Deyverson (Lucero). Técnico: Renato Paiva

