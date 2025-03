Corinthians arranca empate com Bahia na estreia do Brasileirão

No duelo entre gigantes regionais, o atual campeão paulista e o campeão baiano se enfrentaram em uma partida emocionante que terminou empatada. Em plena Arena Fonte Nova, neste domingo, o Corinthians, atuando com um time composto majoritariamente por jogadores reservas, aproveitou a vantagem numérica para empatar com o Bahia em 1 a 1, pela rodada inaugural do Campeonato Brasileiro. Os anfitriões abriram o placar com Gilberto, mas a equipe corintiana, com resiliência, igualou o marcador por meio de Héctor Hernández.

Com o resultado, ambas as equipes somam um ponto na estreia do torneio. O Corinthians ocupa a sexta colocação na tabela, enquanto o Bahia está em nono. Agora, os times voltam suas atenções para os desafios continentais. O Corinthians estreia na Copa Sul-Americana na próxima quarta-feira, às 19h, enfrentando o Huracán da Argentina na Neo Química Arena. Já o Bahia inicia sua campanha na fase de grupos da Libertadores contra o Internacional, às 19h de quinta-feira, novamente na Arena Fonte Nova.

Em relação à próxima rodada do Brasileirão, o Corinthians enfrentará o Vasco em casa no sábado, às 18h30, enquanto o Bahia viajará para enfrentar o Santos na Vila Belmiro, no domingo, às 20h30.

O jogo

A partida começou com o Bahia mostrando iniciativa logo nos primeiros momentos. Aos dois minutos, Caio Alexandre encontrou Everton Ribeiro, que passou para Lucho Rodríguez. O atacante concluiu a jogada, mas o goleiro corintiano, Donelli, fez uma defesa espetacular, negando o gol aos anfitriões.

O Bahia continuou pressionando e quase abriu o placar novamente aos 22 minutos, quando Luciano Juba fez um cruzamento rasteiro para Jean Lucas, que finalizou por cima do gol. O Corinthians só conseguiu sua primeira finalização aos 24 minutos, com um chute forte de Yuri Alberto defendido sem dificuldades por Ronaldo.

Aos 45 minutos da primeira etapa, a pressão do Bahia deu resultado. Luciano Juba avançou pela área e cruzou para Gilberto, que cabeceou com precisão, colocando o time da casa em vantagem.

Na segunda metade do jogo, o Bahia ameaçou ampliar com dois lances seguidos. Lucho Rodríguez cabeceou nas mãos de Donelli, seguido por uma tentativa de Ademir que também foi parada pelo goleiro corintiano.

O jogo mudou de configuração aos cinco minutos do segundo tempo, quando Everton Ribeiro recebeu cartão vermelho, deixando o Bahia com um jogador a menos. Mesmo com as mexidas do técnico Ramón Díaz, o Corinthians encontrou dificuldades.

O Corinthians marcou um gol aos 34 minutos, quando Talles Magno avançou e cruzou para Romero, que acertou um chute no ângulo. Contudo, o gol foi anulado por impedimento no início da jogada, confirmado pelo VAR.

Determinado a aproveitar a vantagem, o Corinthians não desistiu e, nos momentos finais, achou seu gol de empate. Breno Bidon cruzou a bola para Héctor Hernández, que com um mergulho sensacional, cabeceou para as redes, selando o placar de 1 a 1.

Esta partida serviu como um teste crucial para ambos os times, que agora se preparam para suas estreias em competições internacionais, torcendo para corrigir falhas e fortalecer suas táticas para os desafios futuros.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 1 CORINTHIANS

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 30/03/2025

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Bruno Boschilla (PR) e Thiago Henrique Neto (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

GOLS: Gilberto, aos 45′ do 1ºT (Bahia) / Héctor Hernández, aos 44′ do 2ºT (Corinthians)

Cartões amarelos: Everton Ribeiro, Jean Lucas e Gabriel Xavier (Bahia) / João Pedro Tchoca e Breno Bidon (Corinthians)

Cartão vermelho: Everton Ribeiro, aos 6′ do 2ºT (Bahia)

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago Borduchi); Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Nestor) e Everton Ribeiro; Ademir (Gabriel Xavier), Erick Pulga (Erick) e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Léo Maná (João Pedro Tchoca), André Ramalho, Cacá (Héctor Hernández) e Hugo (Angileri); Maycon, Alex Santana (Igor Coronado) e Breno Bidon; Romero, Talles Magno e Yuri Alberto (Charles). Técnico: Ramón Díaz

Fonte: Esportes