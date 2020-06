Corinthians anuncia que atacante Jô é o novo reforço da equipe

O atacante Jô está de volta ao Corinthians, pela terceira vez na carreira. O clube paulista anunciou na manhã de hoje (17) que o vínculo do atleta com o time vai até 31 de dezembro de 2023. Jô havia rescindido contrato no mês passado com a equipe japonesa Nagoya Grampus, pelo qual atuou por duas temporadas.

O anúncio do novo reforço foi feito de forma bem-humorada em uma mensagem no Twitter. Primeiramente, foi publicada uma imagem de uma chamada de vídeo com atletas do atual elenco da equipe paulista, seguido da legenda “Tem jogador reconectando a chamada aqui, Fiel!”

Na sequência, foi lançada uma fotografia de Jô, na época em que ele era criança, vestindo a camisa do clube, o qual foi revelado.

Por fim, um vídeo de abertura do Programa do Jô – apresentado na tevê pelo humorista Jô Soares – foi publicado para anunciar a terceira passagem do atleta pelo Corinthians.

O atacante, de 33 anos, vestiu a camisa corintiano em dois momentos no passado. No início da carreira, Jô foi revelado pelas divisões de base do Timão e lá mesmo foi efetivado como jogador profissional em 2003, permanecendo no elenco até 2005, ano da conquista do Campeonato Brasileiro pela equipe do Parque São Jorge.

Em 2017, Jô voltou ao clube paulista e seguiu no elenco até o final do ano, quando foi transferido para o futebol japonês. Mesmo em um intervalo mais curto de tempo, levantou as taças dos campeonatos Brasileiro e Paulista.

Além do Corinthians, o atacante já atuou pelo CSKA-RUS, Manchester City (Inglaterra), Everton (Inglaterra), Galatasaray (Turquia), Internacional-RS, Atlético-MG, Al-Shabab (Estados Unidos), Jiangsu Suning (China) e, por último, pelo Nagoya Grampus (Japão).

O jogador também defendeu a seleção brasileira: foi campeão da Copa das Confederações (2013) e disputou a Copa do Mundo de 2014. Ambas as competições foram realizadas no Brasil. O atacante também fez parte da campanha da seleção olímpica que conquistou a medalha de bronze, nos Jogos de Pequim (China), em 2008.