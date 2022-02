The Music Journal Brazil Corinne Bailey Rae é acompanhada dos filhos durante turnê

A cantora e compositora britânica Corinne Bailey Rae , dona do hit Put Your Records On , tem sido acompanhada em sua turnê pelas suas filhas, que têm quatro e dois anos e, mesmo quando ela tem shows para realizar, ainda há tempo suficiente durante o dia para que todas elas possam viver juntas.

“Eu acabo conseguindo vê-las mais do que seu trabalhasse em um banco ou escola”, disse Corinne Bailey Rae de 43 anos . “Parece que estou conseguindo ter as duas coisas; coisas que eu achava que não eram possíveis – ter uma carreira que eu realmente gosto e ser uma mãe presente para as minhas filhas. Posso ficar com as crianças a maior parte do dia. Elas podem vir à passagem de som, se quiserem, ou podem encontrar coisas divertidas para fazer em um parque. Então elas vão aos shows à noite – eles estão de pijama ou dormindo na minha mãe” , disse.

Corinne , que é casada com o músico de jazz Steve Brown e também diretor musical da artista, passaram o amor pela música para as crianças : “Elas realmente amam música. A gente canta muito. É uma ótima maneira de as crianças aprenderem. Mesmo quando você está meio adormecido, você sempre pode cantar para eles. É como contar a eles uma história que você aprendeu de cor. Seja músicas de Natal, canções de ninar, músicas de anúncios e musicais, coisas que você inventou para fazê-los lavar os dentes – eu me pego cantando qualquer coisa.”, concluiu.