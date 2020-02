Coreógrafa de Anitta, Arielle Macedo dá dicas para arrasar no passinho na folia

Carnaval é glitter, folia e muita ginga. Mas não precisa ter samba no pé ou saber fazer o quadradinho do funk para arrasar nos blocos de rua, ou no sambódromo. Em entrevista exclusiva ao Delas durante o lançamento de Rexona by Anitta, Arielle Macedo, coreógrafa da cantora, revelou que o segredo para curtir ao máximo a festa é simples e tem tudo a ver com o seu bem-estar.

arrow-options Reprodução/Instagram/ariellemacedo Arielle Macedo, coreógrafa de Anitta, conversou com o Delas sobre como arrasar na dança durante o carnaval

“Acho que o mais importante não é saber fazer o movimento do ‘hit do carnaval ‘, é você se divertir da forma que quiser, do jeito que souber e não se preocupar”, diz Arielle Macedo .

Segundo ela, gostar de dançar já é um primeiro passo para arrasar na folia e em qualquer lugar, afinal, “qualquer movimento de qualquer estilo musical já é dança”.

Isso significa que a forma como você vai se mexer não é o essencial. “O que importa é você estar bem com você e não se importar com o julgamento de ninguém, entender que dançar não é a sua profissão, mas uma forma de se divertir, então você não precisa se cobrar tanto”, completa.

E se eu quiser fazer os passinhos do carnaval?

Também não tem problema nenhum se a sua intenção é fazer o quadradinho, a quabradinha de joelho, a tremidinha de bumbum – se você já viu qualquer clipe de Anitta sabe do que eu estou falando – ou só colocar o samba para jogo. Nesse caso, as dicas são simples:

1. Assista tutoriais

Se você quer muito aprender como faz um passo, pesquise na internet. Existem canais no YouTube e contas no Instagram que são focados em dança que podem te ajudar. Arielle é uma das bailarinas que compartilha vídeos no Instagram com o passo a passo das músicas que estão bombando, mas além dela você pode ver os passinhos do FitDance, Daniel Saboya ou o Justin Neto, por exemplo.

2. Treine em casa

Vai fazer a faxina ou lavar a louça? Coloque o hit do momento e não tenha medo de ser feliz. Se quiser ter uma noção se como você está dançando, treine todos os passos que você sabe (ou que aprendeu no tutorial) em frente ao espelho ou filme com o seu celular para se assistir depois.

3. Não se cobre tanto

Como a própria Arielle disse ao Delas , dançar é para ser divertido. Então, não se preocupe em fazer todos os passos perfeitos ou com o que outras pessoas estão pensando de você. Errou? Finge que nada aconteceu e continue seu baile! O mais importante durante o carnaval é curtir a folia.