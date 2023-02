Coreia do Norte diz que míssil prova que país tem força nuclear fatal

KCNA VIA KNS/AFP Líder norte-coreano Kim Jong-un

Neste domingo (19), a Coreia do Norte confirmou o lançamento de um míssil balístico intercontinental do tipo Hwasong-15 nesse sábado (18) , dizendo ter sido um “exercício de lançamento repentino” que demonstrou sua prontidão para um “contra-ataque poderoso” a forças hostis.

Ontem, a Coreia do Sul e o Japão afirmaram que Pyongyang havia disparado um “míssil balístico de tipo não identificado no Mar do Leste”, também conhecido como Mar do Japão.

De acordo com a agência de notícias KCNA, da Coreia do Norte , a ordem para o disparo do artefato foi assinada pelo líder do país, Kim Jong-un.

O míssil voou por 1 hora, 6 minutos e 55 segundos, atingindo uma altura máxima de 5.768 km antes de chegar à área definida, que ficava a 989 km de distância do local do lançamento.

Segundo a KCNA, o “exercício surpresa” foi “conduzido na situação atual em que as ameaças militares dos EUA e da Coreia do Sul estão ficando sérias a ponto de não poderem ser negligenciadas”.

A agência afirmou que a ação prova que a Coreia do Norte tem potencial “para fazer com que sua capacidade de contra-ataque nuclear seja fatal contra as forças hostis”.

O disparo foi feito um dia depois de a Coreia do Norte ameaçar uma represália caso os Estados Unidos e a Coreia do Sul continuassem os exercícios militares conjuntos. O próximo está previsto para ocorrer na semana que vem, em Washington.

“Caso os EUA e a Coreia do Sul ponham em prática o seu já anunciado plano de exercícios militares que a Coreia Norte, com justa apreensão e razão, considera como preparativos para uma guerra de agressão, enfrentarão reações fortes e persistentes sem precedentes”, disse o governo norte-coreano.

Para os EUA , o lançamento foi “uma violação flagrante de várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU [Organização das Nações Unidas]”, declarou a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adrienne Watson.

“Embora [o Comando Indo-Pacífico dos EUA] tenha avaliado que não representa uma ameaça imediata ao pessoal dos EUA, ou território, ou aos nossos aliados, este lançamento aumenta desnecessariamente as tensões e corre o risco de desestabilizar a situação de segurança na região”, acrescentou.

