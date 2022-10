Coreia do Norte disparou mais um míssil balístico, dizem sul-coreanos

Divulgação/Rodong Sinmun Coreia do Norte lança míssil balístico na sua costa

O Exército da Coreia do Sul afirmam ter detectado, nesta sexta-feira (quinta-feira no horário de Brasília) o lançamento de um míssil disparado pelos norte-coreanos. O projétil balístico de curto alcance teria caído no mar da costa leste Coreia do Norte.

Além disso, o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou que dez aeronaves de guerra norte-coreanas voaram em uma região próxima à fronteira com os sul-coreanos. Elas percorreram uma distância de cerca de 11 km.

O exército da Coreia do Sul, em uma ação contraofensiva, enviou caças do modelo F-35 para monitorar os exercícios militares do país vizinho.

Um dia antes, Kim Jong-Un alertou os adversários que as forças nucleares do país estão preparadas para “uma guerra real”.

“Nossas forças de combate nuclear … provaram novamente sua total preparação para uma guerra real para trazer os inimigos sob seu controle”, disse Kim em um relatório da Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA).

Nessa quarta (12), o líder norte-coreano supostamente supervisionou o teste de mísseis de cruzeiro de longo alcance sobre águas a Oeste da Península Coreana, de acordo a KCNA.

Testes de mísseis

A mídia estatal norte-coreana informou, nessa segunda (10), que a onda de testes de mísseis do país faz parte de uma série de procedimentos simulados para demonstrar a preparação para atacar possíveis alvos sul-coreanos.

Segundo a KCNA , os disparos recentes mostram que as forças do país estão “totalmente prontas para atingir e destruir os objetos nos locais pretendidos no tempo definido”.

A agência noticiou que, além de todos os disparos terem ocorrido sob supervisão de Kim Jong-Un, as atividades também representaram uma resposta aos exercícios militares conjuntos liderados pelos EUA na região.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo