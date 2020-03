Coreia do Norte confirma lançamento de projéteis de longo alcance

arrow-options kcna Governo não especificou que tipo de armamento foi testado

O governo da Coreia do Norte confirmou nesta segunda-feira (2) que fez um teste com projéteis de longo alcance e que o resultado dos lançamentos teve resultado com boa “precisão”. O exercício de artilharia contou com a presença do líder norte-coreano Kim Jong-Un .

A confirmação foi feita pela KCNA, a agência de notícias oficial da Coreia do Norte, mas não foram dados mais detalhes sobre quais tipos de armamentos foram testados.

De acordo com o governo da Coreia do Sul, o lançamento de pelo menos dois projéteis ocorreu nas proximidades da cidade de Wonsan, na costa do Mar do Japão.

Os projéteis voaram uma distância de cerca de 240 quilômetros, segundo relatos de fontes militares sul-coreanas, e atingiram uma altura aproximada de 35 quilômetros.

Desde que a Coreia do Norte anunciou que está trabalhando no desenvolvimento de uma nova “arma estratégica”, no final do ano passado, esse foi o primeiro teste realizado.