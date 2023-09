Core prende suspeito e apreende pistola turca no Morro do Alagoano, em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Coordenadoria de Operações e Recurso Especiais (CORE), durante operação policial, na noite da última terça-feira (05), no bairro Santo Antônio, em Vitória, realizou a prisão em flagrante de um homem de 28 anos por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Com o suspeito, foi apreendida uma pistola turca, três carregadores e 50 cartuchos.

Durante patrulhamento a pé no Morro do Alagoano, as equipes avistaram o suspeito, que descia a escadaria correndo. Foi realizada abordagem e nas buscas pessoais, foi localizada na cintura dele, uma pistola carregada e municiada. O homem foi preso em flagrante delito pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O conduzido foi encaminhado à autoridade policial e após procedimento de praxe, permanecerá à disposição da Justiça.

