Cordeiro é leiloado por € 44 mil e bate recorde de valorização na Irlanda

Reprodução Cordeiro foi vendido por € 44 mil

Um cordeiro de sete meses da raça Suffolk foi arrematado por € 44 mil e está entre os carneiros mais caros do mundo. A compra aconteceu nesta semana na Irlanda, onde o animal bateu recorde de valorização.

O vendedor, Richard Thompson, afirmou à rede britânica BBC que o carneiro foi arrematado por um grupo de fazendeiros da Irlanda do Norte pelo dobro do valor inicial. O valor proposto é maior que o recorde de venda do animal no país, antes de € 38 mil.

“Eu esperava um bom dinheiro, mas não isso”, disse Thompson.

“Ele era o que todos procuravam, o que todos tentam criar. Ele tinha uma linhagem diferente, você não está cruzando na mesma linha”, concluiu.

A raça Suffolk é das mais populares na Irlanda do Norte. É muito usado para a produção de lã, pois são resistentes.