Corda se rompe, e mulher morre em resgate com helicóptero

A corda que puxava a vítima para o helicóptero se rompeu, fazendo com que ela e o PM que a resgatava fossem levados pela correnteza

Uma mulher morreu durante operação de resgate no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, de acordo com o governador do Estado, Eduardo Leite. A corda que puxava a vítima para o helicóptero se rompeu, fazendo com que ela e o policial militar caíssem na água e fossem levados pela força da correnteza. Ao todo, 21 pessoas morreram em decorrência da passagem de um ciclone extratropical no território gaúcho – onde cinco mil pessoas tiveram que deixar suas casas desde o início dos temporais, segundo a Defesa Civil do RS – e uma outra vítima fatal foi registrada em Santa Catarina.

— Um dos nossos socorristas, policial da nossa Brigada Militar, resgatava uma senhora sobre o rio Taquari e, perto de chegar à aeronave, o cabo se rompeu. Os dois caíram no rio. Esta senhora perdeu a vida. O policial conseguiu ser socorrido e encaminhado para o hospital, com ferimentos, mas sem risco de vida — disse Leite. — Infelizmente, em um destes esforços de resgate, aconteceu o incidente. Lamentamos profundamente — acrescentou o governador.

15 mortos em Muçum

Até o começo da tarde desta terça-feira havia a confirmação de seis mortes. Leite informou, em entrevista coletiva, que mais 15 pessoas morreram na cidade de Muçum.

— Acabo de receber aqui, com as dificuldades de comunicação com a cidade de Muçum, que está isolada, a gente recebe com muita tristeza a notícia de que, com as águas baixando, todos os esforços que a gente tem lá, dezenas de homens, as forças de segurança, o Corpo de Bombeiros, nossa Brigada Militar, atuando, se esforçando, centenas de pessoas foram salvas, centenas de pessoas foram resgatadas, mas infelizmente eu recebo a informação agora de 15 corpos localizados no município de Muçum — disse Leite.

— Isso nos causa imensa dor, o que faz elevar o número de mortos de seis para 21 mortes neste momento, já configurando a situação com maior volume de mortes em um evento climático para o Rio Grande do Sul — acrescentou Leite.

Muçum é um município banhado pelo Rio Taquari. De acordo com a prefeitura, o curso d’água subiu 20,70 metros com a passagem do ciclone extratropical e os temporais. Apenas entre 18h e 18h30 desta segunda-feira, o rio subiu 60 centímetros.

“O nível do Rio Taquari pode chegar a 24,92 metros, em Muçum, segundo projeção da Defesa Civil do Estado. Essa seria a maior enchente da história. Todas as famílias que moradoras de áreas atingidas ou próximas a elas devem recolher seus pertences e procurar abrigo”, informou a prefeitura.