Coral dos servidores públicos abre inscrições para novos componentes

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) dará início à temporada 2020 do Coral VozES, formado em sua maioria por servidores públicos do Estado. O grupo faz parte do Programa Qualidade de Vida no Trabalho, desenvolvido pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), com o objetivo de proporcionar aos servidores maior qualidade de vida através da prática musical.

Novo Local

Durante este ano, as atividades do Coral VozES acontecerão nas dependências do Sônia Cabral, no Centro de Vitória, sob a coordenação do maestro Patrick do Val.

Por meio de uma parceria entre a Fames e a Secretaria da Cultura (Secult) foram disponibilizados espaços dentro do prédio do teatro para algumas atividades musicais que serão realizadas pela faculdade durante todo o ano.

Vagas abertas

Os servidores interessados em participar do coral devem comparecer ao ensaio do grupo, que terá início no dia 12 de março e acontecerão sempre das 16h às 18h, nas dependências do Sônia Cabral.

Além dos servidores públicos, o Coral Vozes também recebe pessoas da comunidade. O grupo faz diversas apresentações durante o ano em shoppings, empresas, órgãos públicos e instituições sociais. Além disso, o coral já participou de festivais nacionais e internacionais.

Serviço:



Ensaios do Coral Vozes

Inscrições Gratuitas

Data: Todas as quintas-feiras (a partir do dia 12 de março)

Horário: 16h às 18h

Local: Sônia Cabral (Praça João Clímaco, s/n – Centro de Vitória)

Informações: (27) 3636-3600

