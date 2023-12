Corais abrilhantam Cantata Natalina da Ales

Uma versão de Jingle Bell Rock, entoada por Eduardo Santa Clara de Menezes e pela Orquestra Acadêmica do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) deu início à sessão solene que celebrou a 18ª Cantata de Natal da Assembleia Legislativa (Ales), nesta quinta-feira (14). Outros clássicos natalinos foram interpretados por corais de escolas de Cariacica, Serra e da Apae de Ibitirama. O repertório também contou com música popular brasileira.

“É um momento em que a gente celebra a união, a fé, a alegria e abrimos o Natal do Espírito Santo, celebrando o nascimento de Jesus Cristo. (…) Um convite à reflexão sobre o verdadeiro sentido desta data, o Natal, o nascimento do menino Jesus, que lembra como devemos ter compaixão, ser bondosos e generosos em nossas vidas”, disse a deputada Janete de Sá (PSB), proponente da sessão.

Também se apresentaram na cantata o coral da Grande Loja Maçônica do Estado, o grupo musical Os Jotas, a Apae de Ibitirama e alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Teotônio Brandão Vilela e Oliveira Castro (ambas de Cariacica); além da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Zumbi dos Palmares e da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lacy Zuleica Nunes (ambas da Serra).

Homenagem

O tenor e maestro Eduardo Santa Clara de Menezes, conhecido como Pavarotti capixaba, foi homenageado com a Comenda Maurício de Oliveira. Criada pela Resolução 2.812/2010, leva o nome do violinista considerado um dos expoentes capixabas no segmento e patrono da Faculdade de Música do Estado.

Já os grupos participantes e o presidente da Associação Capixaba de Músicos Profissionais, Jorge Egbert Weytingh, receberam certificados.

A deputada Janete de Sá agradeceu a presença das autoridades e professores do município de Ibitirama, porta de entrada para o Pico da Bandeira, na região do Caparaó. Também destacou a entrega da Comenda Maurício de Oliveira ao maestro e tenor Eduardo Santa Clara de Menezes.

Mesa

Acompanharam a deputada Janete de Sá na mesa da solenidade os vereadores Juquinha (Cariacica), Josimar Fuzil e Marcelo Pirovani Mataveli (Ibitirama); o tenor Eduardo Santa Clara de Menezes (Pavarotti Capixaba); a diretora da Apae de Ibitirama, Ivone da Silva Santos; a coordenadora da EMEF Oliveira Castro, Renata Helena da Silva Chamarelli; o diretor da EMEF Teotônio Brandão Vilela, Glauber Silveira da Silva; o diretor da EEEFM Zumbi dos Palmares, Pedro Rozales; a subsecretária de Gestão Educacional de Vitória, Fabíola Barcelos Risso; o presidente da Associação Capixaba de Músicos Profissionais; Jorge Egbert Weyting; o presidente da Associação dos Panificadores, Junior da Jodima; além do representante da Secretaria de Educação da Serra Moisés Bolzan e a professora Laiza.

Homenageado com a comenda

Eduardo Santa Clara de Menezes (Pavarotti Capixaba)

Homenageados com certificados

Escola Municipal de Ensino Fundamental Teotônio Brandão Vilela (Cariacica)

Escola Municipal de Ensino Fundamental Oliveira Castro (Cariacica)

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Zumbi dos Palmares (Serra)

Coral da Grande Loja Maçônica do Estado

Orquestra Acadêmica do Ifes

Apae de Ibitirama

Escola Municipal de Ensino Fundamental Lacy Zuleica Nunes (Serra)

Jorge Egbert Weytingh

Grupo Musical Os Jotas

