Cor para cada cômodo: descubra os tons ideais para sua casa

Reprodução: Alto Astral Looks com t-shirt: confira 6 maneiras diferentes de usar a sua camiseta

Se tem uma peça que é obrigatória no guarda-roupa de qualquer mulher é uma bela camiseta . Seja lisa, estampada, colorida , larga ou justa, o importante é ter essa opção confortável e que oferece inúmeras possibilidades de combinações. Mas, se você está cansada de usar sua t-shirt favorita sempre da mesma forma, listamos alguns looks diferentes para dar uma cara nova ao seu visual.

Pode esquecer aquela ideia de que camisetas só servem para compromissos casuais, pois é possível, até mesmo, usá-las no trabalho ou em momentos especiais. O segredo é investir em acessórios e sobreposições para deixar sua produção mais elegante e sofisticada. Se joga!

Como montar looks com t-shirt criativos

Saia midi

Fotos: Reprodução/Pinterest

A saia midi é a escolha certa para aqueles dias mais quentes. Por ser de um tecido leve e soltinho, com certeza você não irá passar calor – e, se quiser deixar o seu visual ainda mais confortável, por que não apostar em uma camiseta? Dá para colocá-la por dentro ou por fora. Esses looks são a cara do street style . Se usados com a bolsa ideal, são perfeitos para qualquer ocasião.

Calça de alfaiataria

Fotos: Reprodução/Pinterest

Os looks com t-shirt também podem ser sérios e profissionais se combinados com peças como a famosa calça de alfaiataria, que está super em alta. Ela por si só já é bem elegante, mas pode ficar mais descontraída e confortável junto com uma camiseta. Seja com salto alto ou sapato social, essa produção não tem erro… Você estará pronta para qualquer compromisso de negócios.

Calça pantacourt ou pantalona

Fotos: Reprodução/Pinterest

Muita gente tem medo de usar várias peças largas juntas por achar que o visual pode não ficar harmônico. Mas, pelo contrário, se combinadas da maneira certa é possível conseguir um look incrível. As calças pantacourt ou pantalona são estilosas e confortáveis, e o melhor de tudo é que ficam ótimas com camisetas, seja por dentro ou por fora. Basta saber como combinar as cores e investir nos seus acessórios favoritos!

Sobreposição

Fotos: Reprodução/Pinterest

Os anos 90 e 2000 voltaram com tudo à moda. Alguns looks específicos vêm fazendo muito sucesso, como o slip dress com t-shirt. Essa sobreposição, que parece ter saído diretamente de um filme, é simples e ideal para qualquer compromisso, desde um passeio até um encontro romântico. Por ser mais casual, ela dispensa o salto e fica ótima com um tênis.

Blazer

Fotos: Reprodução/Pinterest

Outra forma de deixar os seus looks com t-shirts perfeitos para um dia de trabalho é investindo em blazers. Essa peça curinga, além de dar uma seriedade a mais para o seu visual, também te protege das baixas temperaturas nos dias mais frios e cria um contraste incrível com a sua camiseta. Seja com uma calça social ou jeans , essa combinação não tem erro.

Oversized

Fotos: Reprodução/Pinterest

Se você é fã do street style , a t-shirt oversized (mais larguinha) não pode faltar nos seus looks. Esqueça as calças ou saias, a ideia é usá-la apenas com uma bermuda ciclista ou shorts por baixo, para dar essa impressão de vestido. Se for combinada com um tênis estiloso e uma pochete, seu visual ficará digno de uma fashionista. Experimente!

Texto: Mariana Oliveira | Edição: Renata Rocha