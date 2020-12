Copom mantém taxa básica de juros a 2% ao ano

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Copom estipula, pela terceira vez seguida, o menor patamar da Selic na série histórica

Em reunião realizada nesta quarta-feira (09), o Comitê de Políticas Monetárias (Copom) decidiu, por unanimidade, manter a taxa Selic em 2% ao ano. Essa é a terceira vez seguida em que a taxa básica de juros estaciona no menor patamar da série histórica.

A decisão acontece mesmo após a orientação do Fundo Monetário Internacional em reduzir os juros para colaborar na retomada econômica do país e do anúncio do índice IPCA , que mede a inflação do país, que fechou o mês de novembro em alta de 0,89%.

Impacto no dia a dia

O Copom fixada a Selic em cima da meta da inflação para o ano vigente e influência diretamente na economia do país: quanto maior a taxa, menor será a alta nos preços.

A medida também afeta na oportunidade de créditos à população. Quando a taxa está alta, há grande possibilidade de aumento nas taxas bancárias e consequentemente intervêm nos ânimos das instituições em fornecer empréstimos.