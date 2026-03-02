Copa Sesport tem início com jogos de ida do playoff preliminar masculino

A bola rolou no fim de semana para o início do playoff preliminar masculino da Copa Sesport. As partidas de ida foram disputadas na noite de sexta-feira (27) e no sábado (28), com confrontos equilibrados, vitórias importantes fora de casa e um jogo adiado em razão das fortes chuvas que atingiram a região Sul do Estado.

A abertura da competição aconteceu na sexta-feira (27), em Governador Lindenberg, onde os donos da casa empataram por 0 a 0 com Águia Branca. O resultado manteve o confronto totalmente aberto para a partida de volta.

No sábado (28), a rodada teve sequência com quatro jogos. Atual campeão da Copa Sesport, Iúna largou em vantagem ao vencer Ibatiba por 3 a 1, jogando em Criciúma (comunidade de Ibatiba), mas com mando de campo iunense. Já como visitante, São José do Calçado derrotou Itapemirim por 1 a 0, garantindo vantagem mínima para o segundo jogo.

O duelo entre Iconha e Alfredo Chaves precisou ser adiado em razão das fortes chuvas na região, que impossibilitaram a realização da partida. Já no Norte do Estado, Marilândia recebeu Vila Valério e ficou no empate por 1 a 1, deixando a decisão totalmente aberta para o segundo confronto.

Os jogos de volta do playoff preliminar masculino acontecem no próximo fim de semana, incluindo também a partida de ida não realizada entre Iconha e Alfredo Chaves. O confronto da volta acontecerá na quarta-feira (11) da semana seguinte. Confira as tabelas e boletins aqui.

Os vencedores avançam para a primeira fase da competição. A Copa Sesport reúne, nesta edição, 69 equipes masculinas e 37 femininas. As finais estão previstas para acontecer em jogos únicos, no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica.

RESULTADOS – JOGOS DE IDA – PLAYOFF MASCULINO

Sexta-feira (27)

Governador Lindenberg 0 x 0 Águia Branca

Sábado (28)

Iúna 3 x 1 Ibatiba

Itapemirim 0 x 1 São José do Calçado

Iconha x Alfredo Chaves – jogo adiado por conta das fortes chuvas na região Sul.

Marilândia 1 x 1 Vila Valério

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Bruna Rodrigues / Rodolfo Mageste

(73) 99832-9962 / (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial

Fonte: GOVERNO ES