Copa Sesport começa com partidas de ida do playoff preliminar masculino

A bola vai rolar para mais uma edição da Copa Sesport. A maior competição de futebol amador do Espírito Santo terá início nesta sexta-feira (27), com o jogo de ida do playoff preliminar masculino entre Governador Lindenberg e Águia Branca, às 19h30, no Estádio Adelino Lubiana, em Governador Lindenberg.

Promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, a Copa Sesport reunirá, nesta edição, 69 equipes masculinas e 37 femininas. O torneio é disputado de forma regionalizada, em sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta.

A rodada de abertura do playoff preliminar masculino segue neste (28), com mais quatro partidas. Todos os jogos serão realizados a partir das 15 horas. No campo do Criciúma, na comunidade de mesmo nome, em Ibatiba, o atual campeão Iúna enfrentará Ibatiba. Em Itapemirim, os donos da casa receberão São José do Calçado, no Estádio José Olívio Soares.

No Estádio José de Souza Soares, Iconha terá pela frente Alfredo Chaves. Já no Estádio Cleber Roque Bertoldi, Marilândia vai encarar a equipe de Vila Valério.

Na próxima semana vão acontecer os jogos de volta. Os vencedores dos confrontos seguirão para a primeira fase da competição. As finais da Copa Sesport, tanto no feminino quanto no masculino, estão previstas para acontecer em jogo único, no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, mantendo a tradição das edições anteriores.

Os confrontos dos playoffs preliminares e da primeira fase foram definidos por sorteio, após divisão dos municípios em oito regionais. Confira as tabelas e os boletins aqui.

Premiação

Mais uma vez, a Copa Sesport chega oferecendo premiações que vão além das medalhas e troféus, fortalecendo o desenvolvimento esportivo dos municípios capixabas.

Os campeões feminino e masculino serão premiados com um carro utilitário, uma academia popular (ou calistênica) e um trator cortador de grama. O vice-campeão receberá uma academia popular (ou calistênica) e um trator cortador de grama. Já a equipe que terminar na terceira colocação poderá escolher entre uma academia popular (ou calistênica) e um trator cortador de grama.

Histórico

Esta será a quinta edição da Copa Sesport. Até agora, o domínio é total dos municípios do sul do Estado na galeria dos campeões.

Em 2018, na estreia da competição, quando ainda tinha a nomenclatura de Campeonato Rural, Anchieta conquistou o título. Após a pandemia, o torneio retornou em 2022, já como Copa Sesport, sendo Alegre o vencedor. Em 2023, na estreia da disputa feminina, Ibatiba ficou com o título, ao lado de Muqui, no masculino. Na última edição, em 2024, os campeões foram Afonso Cláudio, no feminino, e Iúna, no masculino.

