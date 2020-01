Copa Santiago: times sub-17 brasileiros derrotam equipes estrangeiras

O time sub-17 do Juventude estreou com vitória contra o Nacional do Uruguai, na manhã de hoje (13), no estádio Municipal Nery Cardoso. Foi o primeiro confronto do grupo B, fase classificatória da Copa de Futebol Juvenil, disputada na cidade de Santiago (RS). O nome do jogo foi o Theylor Gularte: o atacante marcou o único gol do duelo aos nove minutos do segundo tempo, garantindo o triunfo da equipe de Caxias do Sul (RS).

Outros dois times entram em campo logo mais à noite, pelo grupo B. As partidas serão disputadas no estádio Alceu Duarte de Carvalho. O Alianza Lima, do Peru, enfrenta o Santos, às 19h; e na sequência, às 21h, com transmissão ao vivo pela TV Brasil, o Palmeiras encara o Cruzeiro, time de Santiago (RS), sede do torneio. A Copa Santiago teve início neste domingo (12) e os resultados podem ser conferidos aqui.

*Texto ampliado às 13h10