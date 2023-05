Copa ES 2023 | Nova Venécia goleia o São Mateus e assume a liderança

Com o resultado, o Nova Venécia chega aos sete pontos ganhos e toma a liderança do Rio Branco-ES, que tem seis e ainda joga neste domingo contra o GEL. Já o São Mateus, com a segunda derrota em três jogos, permanece com apenas um ponto somado e na vice-lanterna da Copa Espírito Santo.

Próximos jogos na Copa Espírito Santo

A Copa Espírito Santo 2023 prossegue no próximo final de semana com os jogos da quarta rodada da primeira fase. No sábado, às 15h, o São Mateus enfrenta o GEL, no estádio João Soares de Moura Filho, em Pinheiros. Na quarta-feira, dia 31, às 15h, o Nova Venécia pega o Sport-ES, no Kleber Andrade, em Cariacica.