Coordenadoria de Violência Doméstica realiza ação para mulheres do TJES nesta sexta, 06

Iniciativa marca os 15 anos da Lei Maria da Penha.

Em homenagem à Lei Maria da Penha, que completa 15 anos neste sábado (07/8), a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJES realizou, nesta sexta-feira (06/8), uma ação de conscientização especialmente voltada para o público interno.

Logo no início do expediente, ao ingressaram no prédio do Tribunal de Justiça, as integrantes do Poder Judiciário receberam materiais informativos sobre o Violentômetro e o Assediômetro, ferramentas que medem o grau de uma agressão, desde verbal ao homicídio, e permitem que a pessoa reflita se está vivendo um algum tipo de relacionamento abusivo. Além disso, o Ônibus Rosa, do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha, símbolo do enfrentamento à violência contra a mulher, também esteve em frente ao Palácio da Justiça.

Durante a semana, cartazes foram afixados nos corredores do prédio do TJES, com palavras de incentivo e encorajamento para que as mulheres tenham confiança e segurança para quebrar o ciclo da violência e não se calar.

A coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, juíza Hermínia Azoury, ainda ressaltou que a equipe da Coordenadoria de Serviços Psicossocial e de Saúde (CSPS) do TJES se colocou à disposição para atender as integrantes do Poder Judiciário que, porventura, estejam vivenciando alguma situação de violência.

“Nós queremos, de uma forma festiva, já que no dia 07 de agosto a Lei Maria da Penha completa 15 anos, incluir as serventuárias, inclusive aquelas que quiserem procurar a equipe multidisciplinar, que se colocou à disposição, carinhosamente, para atendê-las, e nós desejamos que todas sejam muito bem assistidas e muito bem-vindas”, destacou a magistrada.

Serviço Polícia Militar 190 Se você conhece alguma mulher que está sofrendo violência, denuncie 180 Psicólogas Voluntárias 27 99234-2024 Segunda, Terça e Quarta: 14h às 17h 27 99263- 1179 Segunda, Terça e Quarta: 14h às 20h 27 99262-4272 Segunda e Quarta: 14h às 17h Serviço Social TJES 27 3334-2048 [email protected] Coordenadoria de Combate à Violência Doméstica 27 3334-2174 27 3334-2709 [email protected]

Vitória, 06 de agosto de 2021

