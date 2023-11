Coordenadoria de Serviços Gerais do TJES abre vaga para estágio de graduação e pós-graduação em Administração

A Coordenadoria de Serviços Gerais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo informa que está com inscrições abertas para vagas de estágio de graduação, para estudantes cursando entre o 2º e o 7º período de Administração, e pós-graduação, também em Administração. Poderão participar da seleção pessoas com matrícula regular em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

A carga horária de trabalho para estudantes de graduação é de 04 horas diárias e a bolsa de estágio é R$ 800,00, acrescida de auxílio-transporte no valor de R$ 104,56. Já a carga horária para estudantes de pós-graduação é de 06 horas diárias e a bolsa é R$ 1320,72, acrescida de auxílio-transporte no valor de R$ 104,56.

Quem tiver interesse deve enviar currículo para o e-mail [email protected] até o dia 14/11 (terça-feira).

Vitória, 10 de novembro de 2023

