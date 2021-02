Coordenadoria da Infância e Juventude do TJES apresenta projeto para instituições de ensino

Nesta sexta-feira (26), a coordenadora da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, juíza Patrícia Neves, realizou uma reunião virtual com 15 integrantes de instituições de ensino superior de todo o estado para apresentar uma proposta de parceria entre o Poder Judiciário e os Profissionais da Educação.

A ideia é o desenvolvimento de atividades de extensão em diversos cursos, para a realização de ações ligadas ao desenvolvimento integral de crianças; marco legal da primeira infância; apoio a vítimas de violência; acolhimento de famílias; socioeducação; adoção; campanhas educativas; entre outras a serem pensadas em conjunto.

De acordo com a juíza, a proposta é também capacitar professores e alunos para a utilização das técnicas de Justiça Restaurativa que já vêm sendo aplicadas no estado e disseminadas por meio do Programa Reconstruir o Viver do TJES. Entre elas: os Círculos de Construção de Paz; Comunicação Não Violenta; Fundamentos de Reconhecimento e Cura de Trauma; Mediação Escolar e Comunitária.

A parceria está alinhada à Agenda 2030 da ONU, mais especificamente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes – que prevê promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionando o acesso à justiça para todos e a construção de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas.

“Fico emocionada, porque há 25 anos redigi um projeto nesse sentido. E agora, apresentado oficialmente às instituições, houve uma confluência de vontades”, comemorou a juíza Patrícia Neves.

Vitória, 26 de fevereiro de 2021

Informações à imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Tais Valle | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br