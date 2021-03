Coordenadores do IBGE ameaçam entregar cargos se o Censo for mantido na pandemia

Arquivo / Agência Brasil Agente censitário do IBGE mexendo em máquina

Servidores com cargos na coordenação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ameaçam pedir demissão caso a funcionários tenham que ir a campo fazer a coleta de informações da população brasileira para o Censo em meio à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Em meio aos recordes sucessivos diários no número de mortes por Covid-19 e as dificuldades enfrentadas pelo governo na imunização da população, os funcionários defendem que o levantamento seja transferido para 2022. Nesta quarta-feira (4), o Brasil bateu o recorde no número de óbitos em um dia, com 1.910 ocorrências.

Em plenária nacional realizada remotamente pelo sindicato de funcionários do IBGE, o ASSIBGE, no último fim de semana, os servidores votaram por aderir ao pleito de adiamento do Censo para o ano que vem.

“É importante ressaltar que não é contra o Censo, mas pela realização do Censo em condições que garantam a sua qualidade. Porque a função número 1 do Censo é contar e caracterizar a população. E se a população não quiser receber o IBGE, o prejuízo pode ser muito grande”, lembrou Luanda Botelho, coordenadora da ASSIBGE.

O posicionamento partiu de coordenadores de área do IBGE no Rio Grande do Sul, estado que vive atualmente sob a bandeira preta. Esse nível de restrição é o máximo ao qual a população é submetida para conter a disseminação do coronavírus e a superlotação dos hospitais.

Segundo os coordenadores, caso o instituto insista em manter o censo este ano, a maioria está disposta entregar seus cargos de coordenação, o que teria sido ratificado em videoconferência em 1º de março e em carta enviada no dia seguinte ao chefe da unidade estadual do Rio Grande do Sul, José Renato Braga de Almeida.

“Visitar todos os domicílios do país, num país do tamanho do Brasil, em meio a uma pandemia, é agir contra a lógica da humanidade, é pôr em risco a vida das pessoas e priorizar algo que pode ser realizado em outro momento, com maior segurança, com maior qualidade, atingindo o real objetivo que tem um Censo Demográfico, que é de mostrar a realidade do país em sua totalidade”, dissseram os coordenadores.