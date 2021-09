Coordenação das Varas Criminais se reúne com superintendente da Polícia Federal no Estado

Durante a reunião, a coordenação conheceu o projeto da força tarefa que atuará no combate ao tráfico de drogas e de armas.

A Coordenação das Varas Criminais e de Execuções Penais se reuniu com o superintendente Regional da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas. Na oportunidade, o superintendente apresentou o projeto da força-tarefa a ser integrada por todas as forças de segurança que atuam no Estado, visando ao combate ao tráfico de drogas e de armas.

Na pauta da reunião, ainda foram tratadas outras questões de interesses de ambas as instituições, tais como cooperação internacional, procedimentos de extradição, entre outras.

O superintendente afirmou que pretende aproximar a Polícia Federal do Judiciário Capixaba, destacando que “é imprescindível que as forças de segurança atuem em conjunto e com inteligência na guerra contra o crime. Nesse contexto, o apoio do Judiciário é fundamental. Estamos muito confiantes de que a força-tarefa proposta tem um potencial importante de mudar o cenário da segurança pública do Espírito Santo.”, ressaltou Eugênio Ricas.

A coordenadora das Varas Criminais e Execuções Penais, juíza Gisele Souza de Oliveira, pontuou que “a reunião foi bastante produtiva, principalmente no que se refere à troca de informações sobre o fluxo de procedimentos de cooperação internacional. Além disso, foi uma excelente oportunidade para conhecimento das diretrizes da força-tarefa para combate à criminalidade organizada, com foco no tráfico de drogas e de armas. A ideia é criar bases para estreitar a comunicação entre ambas as instituições”.

Além da juíza coordenadora, também participou da reunião o analista do TJES Leandro Silva Oliveira.

Vitória, 02 de setembro de 2021.

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Maira Ferreira | [email protected] (com informações da coordenadoria das Varas Criminais)

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br