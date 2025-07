Coopercitrus começa hoje com expectativa de R$ 2 bilhões em negócios

Com expectativa de movimentar R$ 2 bilhões em negócios e receber 25 mil visitantes, começa nesta segunda-feira (21.07), em Bebedouro (378 km da capital, São Paulo), a 26ª edição da Coopercitrus Expo, uma das maiores feiras cooperativistas do agronegócio brasileiro. A estimativa representa um crescimento de 11% em relação à edição anterior.

Realizada pela Coopercitrus, maior cooperativa agropecuária do país em número de associados, a feira reúne os principais nomes do setor de insumos, máquinas, tecnologias e serviços voltados à produção rural. A aposta da organização está no bom momento comercial, no aumento do número de cooperados e na retomada das compras por parte dos produtores paulistas.

O espaço dedicado aos insumos, que agora é climatizado, foi ampliado para 7 mil m² e reúne 78 empresas com foco em soluções agrícolas tradicionais e produtos biológicos. O Shopping Rural também está instalado na mesma área, facilitando a comparação e a negociação por parte do produtor.

As maiores fabricantes de máquinas agrícolas marcam presença, com destaque para os modelos de médio porte voltados ao pequeno e médio produtor. Máquinas seminovas, recebidas na troca por novas via cooperativa, estarão novamente disponíveis — tendência que vem ganhando força.

No pavilhão Campo Digital, o público poderá conhecer ferramentas de agricultura de precisão, drones e soluções de monitoramento. A programação técnica inclui painéis sobre economia e exportações, além de uma palestra com ex-ministro da Fazenda.

A Coopercitrus Expo 2025 também terá uma área dedicada ao pequeno produtor, onde cooperados poderão expor gratuitamente produtos artesanais como queijos, embutidos, mel e bebidas, iniciativa inspirada em grandes feiras do setor.

Serviço:

Evento: Coopercitrus Expo 2025

Data: de 21 a 24 de julho (segunda a quinta-feira)

Horário: das 8h às 17h

Local: Estação Experimental da Coopercitrus – Bebedouro (SP)

Fonte: Pensar Agro